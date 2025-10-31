október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Példaértékű

39 perce

Ez a klinika ingyenes parkolást kínál mindenszentekre, ráadásul a temető mellett!

Címkék#klinika#Iván Medical Fogorvosi és Magánorvosi Centrum#mindenszentek#ingyenes parkolás#Göcseji út

Példaértékű felajánlást tett egy épülő zalaegerszegi klinika tulajdonosa: mindenszentek, illetve a temetőlátogatás idejére díjmentes parkolási lehetőséget biztosít az épület már elkészült parkolójában.

Zaol.hu

Az ingyenes parkolásról szóló felhívást hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az Iván Medical Fogorvosi és Magánorvosi Centrum, akinek klinikája Zalaegerszegen, a Göcseji úti volt nyomdaépület és irodaház helyén épül.

ingyenes parkolás
Az ingyenes parkolást hirdető felhívás az épület kerítésén Forrás: Iván Medical Fogorvosi és Magánorvosi Centrum Facebook-oldala

A centrum parkolójának díjmentes használatára a legforgalmasabb időszakban, október 30-án, csütörtökön 16 órától november 2-án, vasárnap 21 óráig van lehetőség, amit a Göcsej úti köztemető közelsége miatt nagy valószínűséggel sokan igénybe fognak venni a temetőlátogatás idején.

A fotó szerint a parkoló bejárata a Závodszky István utca felől közelíthető meg. Forrás: Iván Medical Fogorvosi és Magánorvosi Centrum Facebook-oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu