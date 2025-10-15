Ha nem ismered ezt a trükköt, több mint 100 ezer forintot buksz a jogosítványon

A debreceni Neon Autósiskola 400 ezres nézettségű TikTok és Facebook bejegyzése a nem teljesen ingyenes KRÉTA-rendszeres jogosítványszerzésről szólt. Mint tudott, 2025 szeptemberétől minden középiskolás ingyenesen végezheti el a KRESZ-tanfolyamot, a KRESZ-vizsgát, az elsősegély-tanfolyamot és -vizsgát, valamint az orvosi alkalmassági vizsgálatot azon keresztül. Az újabb videóban pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a diákok miként tudnak akár 100-150 ezer forintot megspórolni. Abszolút legális tippek következnek! Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben felhívták a figyelmet, hogy az ingyenes jogosítvány nem teljesen ingyenes, hiszen a legnagyobb kiadás mégis csak a 3-400 ezer forintos vezetési órák díja. Fontos tudni azt is, ha a diákok nem az autósiskolánál kezdik a KRESZ-órákat, akkor magasabb óra- és regisztrációs díjjal számolhatnak. Ha pedig valakinek nem sikerül a középiskolás KRESZ-vizsga, akkor lehet, hogy néhány hónap múlva folytathatja a vezetői engedélyhez vezető utat.

Ingyenes jogosítvány szeptembertől. Mennyi az annyi? Inhof András (balra) és tanítványa, Horváth Boldizsár, aki második óráján a városi közlekedést és a parkolást gyakorolja korábbi cikkünk felvételén.

Forrás: ZH archívum. Fotó: Pezzetta Umberto

Ingyenes jogosítvány – a tudnivalók

A közleményben Vida Soma, a debreceni Neon Autósiskola ügyvezetője felhívta a figyelmet, miként spórolhat meg akár 100 ezer forintot egy család. A középiskolás a KRÉTA-rendszeren keresztül elvégzi az elsősegély-tanfolyamot, a vizsgát és az orvosi alkalmasságit, amivel mintegy 37 ezer 100 forintot spórol, s eközben egy kiválasztott autósiskola KRESZ-tanfolyamára is beiratkozik, így kaphatja vissza az államtól a 25 ezer forintos támogatást, s nem kell drágább óra- és regisztrációs díjat fizetni. Jó tanács tehát, hogy már az elején gondolják át mindezt a családok.

Korábbi cikkünkben azzal is foglalkoztunk, hogy sokan sajnos nincsenek tekintettel a kezdő autóvezetőkre, így jóval nagyobb türelem szükséges az utakon, ha T feliratú járművet látunk.