Ingyen áram: mit tegyünk a megtermelt, de felesleges villamos energiával? A zalai város már tudja a választ

Heves Gábor, az IMRO-DDKK Környezetvédelmi Nonprofit Kft. szakértője kiemelte, napjaink egyik fő problémája, hogy az elektromos hálózat nem tudja felvenni a többlet villamos energiát a napelem-rendszerekből. Az ESINGERGY projekt során van olyan ország, ahol akkumulátorokat telepítettek, van, ahol energiaközösséget hoztak létre. Az ingyen áram felhasználásának nagyon sokan örülnének.

Zalában egyre több helyen létesül napelempark (felvételünkön Bocfölde). Az ingyen áram az energiaközösségek jövője, ami megoldhatja a villamos energia többlet kérdését.

- Ez utóbbi egy innovatív és egyszerű ötlet. Az energiaközösségben fogyasztók és termelők vesznek részt, mi is ezt szeretnénk létrehozni Lentiben. Ha például valaki nem tudja már értékesíteni a szolgáltató felé a napelem által termelt villamos energiát, ám a háza mellett van egy óvoda, iskola, önkormányzat vagy bármilyen intézmény, ipari park, amely szívesen igénybe venné a felesleget, akkor az energiaközösség a megoldás. Ez anyagilag megéri, hiszen a hazai adószabályok lehetővé teszik, hogy ÁFA és SZJA mentesen lehet elektromos áramot cserélni, így helyi szinten, közösségi szinten abszolút megéri.

Ingyen áram: amivel mindenki jól jár

Heves Gábor hozzátette, a délnyugat-zalai településen indított projektben mintegy ötven résztvevő élvezhetné az ingyen áramot, köztük önkormányzati intézmények, kisvállalkozások. Az energiaközösséget egy nonprofit kft. működtetné. Lentiben kettő magántulajdonban lévő napelempark található. Nyaranta nagyon nagy túltermeléssel, mondta a szakértő. Zalában egyre több napelempark létesül.

Az ESINERGY projekt a többlet villamos energia kérdésére ad megoldást

A Zala Vármegyei Önkormányzat tájékoztatása szerint az Interreges ESINERGY projekt a modern energiatechnológia egyik kulcskérdésére kíván megoldásokat találni, azaz a megtermelt energia és az elektromos hálózatba irányuló terhelés közötti egyensúlyhiányra. Ez a kihívás különösen érinti az energiaszolgáltatókat, a hálózatüzemeltetőket, az energiafogyasztókat, köztük az önkormányzatokat, vállalkozásokat, háztartásokat és közvetve a regionális és nemzeti hatóságokat. A 2026. június végéig tartó projekt célja, hogy a régiók zöldebbé, energiafüggetlenebbé váljanak, csökkentsék az energiabetáplálást. A program során a Duna Régió energia- és közlekedési ágazatának környezetbarátabbá tételét, a megújuló energiaforrások integrációjának fokozását valósítanák meg.

