Észak-Zalában olcsóbbak az ingatlanok? Találunk Zalaszentgróton házat, ha csak 10 millió forintunk van?

Tény, hogy az Otthon Start program megbolygatta a lehetőségeket. Több ingatlanpiaci körkép során tapasztaltuk, szakemberek állítják, hogy kevesebb a kínálat, több a kereslet. Nos, olcsó zalaszentgróti ingatlanok után kutattunk, az első ötöt mutatjuk.

Ingatlanpiaci körkép Észak-Zalában

A csáfordi városrészben van az első, legolcsóbb találat 10,9 millió forintért. Csak emlékeztetőül: Zalaegerszegen 3,9 millió forint volt a legolcsóbb egy szőlőhegyen, igaz fele akkora alapterületű. A 44 m2-es, kétszobás csáfordi ház egy helyrajzi számon nyilvántartott kivett lakóház az Otthon Centrum kínálatában. A telken egy 24 nm-es ikerházrész található, melyben egy nappali-konyha-étkező és egy fürdőszoba van, illetve van egy különálló, 20 nm-es épület, melyben további két helyiség áll rendelkezésre. „Az épületek vegyes falazatúak (vályog/kő/tégla), a nyílászárók nagy része műanyag. A fűtés hagyományos módon megoldott, de a gázhálózat is ki van építve a területen” – írja az Ingatlanbazár portál. Az OTP Ingatanpont ugyanennyiért kínál egy 60 m2-es, háromszobás, felújításra váró családi házat Kiscsáfordon, Zalaszentgrót egyik legbékésebb, zöldövezeti részén. Az ingatlan vegyes falazatú és cseréptetős. Víz, villany és csatorna bekötve, a gáz a telekhatáron, azaz bevezethető. A családi ház mellé nagyobb telek is jár.

Zalaszentgrót belvárosában is kínálnak lakásokat, igaz, többet kell fizetnünk.

Az olcsó zalaszentgróti ingatlanok inkább a peremkerületen vannak?

A harmadik legolcsóbb a sorban a négyszobás, 13,9 millió forint értékű ház az Otthon Centrum ajánlata szerint. A város frekventált, ám csendes környékén, egy zsákutcában járunk. „Közvetlenül a kert végében egy patak csörgedezik, ami egy kis romantikus feelinget is ad az ingatlannak. A kert nagyszerűen alakítható, nem lejtős, könnyen művelhető.” Az épület helyiségei külön nyílnak, így több a magánszféra. A ház vegyes falazatú, nagyobbrészt tégla, a falak szárazak, a tetőszerkezet kiváló állapotú, a héjazat beázásmentes. Saját igény szerint alakítható. Ugyancsak az Otthon Centrum értékesítője ajánlja a csáfordi, 16 millió forintos, háromszobás, 74 m2-es házat, amihez tágas kert tartozik. A ház vegyes falazatú, a tetőt nemrég cserélték, minimális felújítás szükséges. A területen melléképületek vannak, s minden közművet bevezettek.