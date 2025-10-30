október 30., csütörtök

Ingatlanpiac

1 órája

Észak-Zalában olcsóbbak az ingatlanok? Találunk Zalaszentgróton házat, ha csak 10 millió forintunk van?

Ingatlanpiaci körképünket folytatjuk. A kanizsai, kehidai és egerszegi ingatlanpiaci körkép után arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen állapotú olcsó zalaszentgróti ingatlanok vannak az Ingatlanbazár kínálatában. Van-e és milyen találat, ha csak 15 millió forintért tudnánk vásárolni, akár részletre?

Mozsár Eszter
Észak-Zalában olcsóbbak az ingatlanok? Találunk Zalaszentgróton házat, ha csak 10 millió forintunk van?

A legolcsóbbak alig több, mint 10 millió forintért vihetők ezen a vidéken.

Forrás: Ingatlanbazár

Tény, hogy az Otthon Start program megbolygatta a lehetőségeket. Több ingatlanpiaci körkép során tapasztaltuk, szakemberek állítják, hogy kevesebb a kínálat, több a kereslet. Nos, olcsó zalaszentgróti ingatlanok után kutattunk, az első ötöt mutatjuk. 

ingatlanpiaci körkép olcsó zalaszentgróti ingaltanok
Ingatlanpiaci körképünk során olcsó zalaszentgróti ingatlanok után kutattunk. Van, amelyik azonnal beköltözhető.
Forrás:    Ingatlanbazár

Ingatlanpiaci körkép Észak-Zalában

A csáfordi városrészben van az első, legolcsóbb találat 10,9 millió forintért. Csak emlékeztetőül: Zalaegerszegen 3,9 millió forint volt a legolcsóbb egy szőlőhegyen, igaz fele akkora alapterületű. A 44 m2-es, kétszobás csáfordi ház egy helyrajzi számon nyilvántartott kivett lakóház az Otthon Centrum kínálatában. A telken egy 24 nm-es ikerházrész található, melyben egy nappali-konyha-étkező és egy fürdőszoba van, illetve van egy különálló, 20 nm-es épület, melyben további két helyiség áll rendelkezésre. „Az épületek vegyes falazatúak (vályog/kő/tégla), a nyílászárók nagy része műanyag. A fűtés hagyományos módon megoldott, de a gázhálózat is ki van építve a területen” – írja az Ingatlanbazár portál. Az OTP Ingatanpont ugyanennyiért kínál egy 60 m2-es, háromszobás, felújításra váró családi házat Kiscsáfordon, Zalaszentgrót egyik legbékésebb, zöldövezeti részén. Az ingatlan vegyes falazatú és cseréptetős. Víz, villany és csatorna bekötve, a gáz a telekhatáron, azaz bevezethető. A családi ház mellé nagyobb telek is jár.

ingatlanpiaci körkép olcsó zalaszentgróti ingaltanok
Zalaszentgrót belvárosában is kínálnak lakásokat, igaz, többet kell fizetnünk. 
Forrás:    Ingatlanbazár

Az olcsó zalaszentgróti ingatlanok inkább a peremkerületen vannak?

A harmadik legolcsóbb a sorban a négyszobás, 13,9 millió forint értékű ház az Otthon Centrum ajánlata szerint. A város frekventált, ám csendes környékén, egy zsákutcában járunk. „Közvetlenül a kert végében egy patak csörgedezik, ami egy kis romantikus feelinget is ad az ingatlannak. A kert nagyszerűen alakítható, nem lejtős, könnyen művelhető.” Az épület helyiségei külön nyílnak, így több a magánszféra. A ház vegyes falazatú, nagyobbrészt tégla, a falak szárazak, a tetőszerkezet kiváló állapotú, a héjazat beázásmentes. Saját igény szerint alakítható. Ugyancsak az Otthon Centrum értékesítője ajánlja a csáfordi, 16 millió forintos, háromszobás, 74 m2-es házat, amihez tágas kert tartozik. A ház vegyes falazatú, a tetőt nemrég cserélték, minimális felújítás szükséges. A területen melléképületek vannak, s minden közművet bevezettek. 

A belvárosba vágyik? Ennyiért kaphat ott lakást, a legolcsóbbat mutatjuk

Az olcsó zalaszentgróti ingatlanok sorát egy belvárosi, háromszobás lakással zárjuk a GDN Ingatlaniroda ajánlatából. A 106 m-es, tégla építésű, alacsony rezsijű lakásért 29,9 millió forintot kérnek. Az ingatlan egy körfolyosón keresztül közelíthető meg, a szobák mellett konyha-étkező, kamra, fürdőkádas fürdőszoba, mellékhelyiség és egy tágas közlekedő található. „A lakás eredeti állapotú, fa nyílászárókkal rendelkezik, redőnnyel ellátva, valamint nagyszerű elrendezésének köszönhetően bármikor alakítható. A lakás egy 24 lakásos, 3 emeletes társasház 2. emeletén helyezkedik el.
 


 

