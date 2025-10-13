Indul a legnagyobb zalai tehetségkutató, várják a tehetséges jelentkezőket - még 9 napod maradt!

Ismét meghirdeti összművészeti tehetségkutató versenyét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Médiacentrum Kft. Az immár X. ZegaSztár Gálán is lesznek kategóriagyőztesek a zsűri döntése alapján, az abszolút győztes ZegaSztárról továbbra is a közönség dönt - tájékoztatott a polgármesteri hivatal.

A zsűri tagjai: Ecsedi Erzsébet Aase-díjas színművész (Hevesi S. Színház) – vers és próza, a zsűri elnöke; Both Gábor színművész (Hevesi S. Színház) – zene; Cseh Richárd táncművész (Hevesi S. Színház) – tánc.

Kategóriák: vers- és prózamondás, modern- és társastánc, néptánc, komolyzene, népzene, könnyűzene, képzőművészet.

Jelentkezési határidő: 2025. október 22.

A rendezők a zalaegerszegi általános és középiskolák tanulóinak a jelentkezését várják.

Jelentkezni az iskolák, egyesületek ZegaSztár kapcsolattartóinál és a [email protected] e-mail-címen lehet a kapcsolattartóknál vagy a www.zalaegerszeg.hu oldalon elérhető Jelentkezési lapok kitöltésével.

Elődöntők: 2025. november 8–9. (szombat–vasárnap), Városi Hangverseny- és Kiállítóterem.

X. ZegaSztár Gála: 2025. december 7. (vasárnap) 18,00 óra, Hevesi Sándor Színház.

Az elődöntőkről a Zalaegerszegi Televízió felvételt készít, így a közönségnek is lesz lehetősége kategóriánként egy-egy produkciót döntőbe juttatni, a gálán pedig élő adás alatt lehet szavazni az abszolút győztes produkcióra.

