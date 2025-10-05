Cékla, alma, káposzta... – elengedhetetlen az őszi-téli étkezésben! Íme a gyógyszerész "receptje"

Táplálkozás, gyógynövények, vitaminkészítmények – e három alkalmazásával erősíthetjük immunrendszerünket az őszi-téli időszakban. A vitaminpótlás mellett az ásványi anyagok bevitelére is figyelmet kell fordítanunk, azért, hogy nagyobb eséllyel elkerüljenek minket a betegségek. Dr. Németh Gyöngyi keszthelyi gyógyszerész adott mindehhez tanácsokat azoknak, akiknek fontos az immunerősítés ebben az időszakban.

Immunerősítés ősszel, télen: fontos teendőnk egészségünk érdekében. Jó tanácsok dr. Németh Gyöngyi keszthelyi gyógyszerésztől

Cékla, alma, káposzta: a három testőr – az immunerősítés bástyái

A kiegyensúlyozott étrend minden évszakban fontos annak érdekében, hogy szervezetünk minél ideálisabb állapotban legyen, s megőrizzük az egészségünket. Ezért ha az immunerősítés kerül szóba, akkor az egészséges táplálkozás már nagy – és elsődleges – lépés ilyenkor ősszel is, főként az idényjellegű termések fogyasztása.

– Elsősorban az étkezéssel érdemes pótolni a vitaminokat, az ásványi anyagokat, valamint az úgynevezett bioaktív anyagokat, mint például az antioxidáns tulajdonságú polifenolok. A sok egészséges zöldség és gyümölcs közül hármat kiemelnék: ez az alma, a cékla és a káposzta. Ezek éppen ebben az időszakban teremnek, érdemes belőlük többet fogyasztani nyersen is. A savanyú káposztát is nagyon ajánlom, de fontos, hogy erjesztéssel készüljön, hiszen így a legértékesebb: a rost- és C-vitamin tartalmán kívül a benne lévő tejsavbaktériumok miatt probiotikumként is hat – ajánlja a szakember.

Immunrendszerünk erősítésében a táplálkozás fontos tényező

Sokat segít a természet patikája is

A gyógynövények is nagy segítségünkre lehetnek az őszi-téli immunerősítésben.

– Számtalan gyógynövény van az immunrendszer-erősítésre, de kiemelném a kasvirágot vagy más néven echináceát. Belőle főként a cseppenként alkalmazható készítményt érdemes használni. A fokhagyma is jó választás, akár nyersen, vagy tabletta formájában. A grapefruitmag-csepp immunerősítő is, de ha esetleg már megbetegedett az ember, akkor a gyógyulásban is segít, hiszen mikrobák ellen is hatékony – sorolta a természet ajándékait dr. Németh Gyöngyi.

A gyógyszerész szokott ajánlani személyre szabott homepátiás készítményeket is, bár ezek hatásmechanizmusát nem mindenki érzi magához közelállónak. Ezek a készítmények – különböző hígításokban – a szervezet belső öngyógyító erőit ösztönzik. Például az említett echinacea létezik homeopátiás készítményben is, amely mellé egy másik természetes anyagból, a tímuszból készült szert is javasolja a keszthelyi gyógyszerész: ajánlása szerint e kettőt felváltva javallott szedni, 6-8 hetes kúrában.