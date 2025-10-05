október 5., vasárnap

Immunerősítés

47 perce

Cékla, alma, káposzta... – elengedhetetlen az őszi-téli étkezésben! Íme a gyógyszerész "receptje"

Címkék#immunerősítés#vitamin#immunrendszer

Az ősz az immunerősítés ideje: ahogy egyre kevesebb a napfény körülöttünk, egyre kevesebb időt töltünk a szabad levegőn és a friss gyümölcsök is megfogyatkoztak, ismét előkerül a vitaminpótlás kérdése. Azért a természet patikája ebben az időszakban is segítségünkre van a vitaminkészítmények mellett. Dr. Németh Gyöngyi keszthelyi gyógyszerészt kérdeztük, mire figyeljünk, ha az immunerősítés a tervünk.

Keszey Ágnes
Cékla, alma, káposzta... – elengedhetetlen az őszi-téli étkezésben! Íme a gyógyszerész "receptje"

Az immunerősítés egyik alapja a táplálkozás - az őszi gyümölcsök, zöldségek nagy segítségünkre lehetnek

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Táplálkozás, gyógynövények, vitaminkészítmények e három alkalmazásával erősíthetjük immunrendszerünket az őszi-téli időszakban. A vitaminpótlás mellett az ásványi anyagok bevitelére is figyelmet kell fordítanunk, azért, hogy nagyobb eséllyel elkerüljenek minket a betegségek. Dr. Németh Gyöngyi keszthelyi gyógyszerész adott mindehhez tanácsokat azoknak, akiknek fontos az immunerősítés ebben az időszakban.

immunerősítés
Immunerősítés ősszel, télen: fontos teendőnk egészségünk érdekében.  Jó tanácsok dr. Németh Gyöngyi keszthelyi gyógyszerésztől
Fotó: Mészáros Annarózsa

Cékla, alma, káposzta: a három testőr az immunerősítés bástyái

A kiegyensúlyozott étrend minden évszakban fontos annak érdekében, hogy szervezetünk minél ideálisabb állapotban legyen, s megőrizzük az egészségünket. Ezért ha az immunerősítés kerül szóba, akkor az egészséges táplálkozás már nagy és elsődleges lépés ilyenkor ősszel is, főként az idényjellegű termések fogyasztása. 
– Elsősorban az étkezéssel érdemes pótolni a vitaminokat, az ásványi anyagokat, valamint az úgynevezett bioaktív anyagokat, mint például az  antioxidáns tulajdonságú polifenolok. A sok egészséges zöldség és gyümölcs közül hármat kiemelnék: ez az alma, a cékla és a káposzta. Ezek éppen ebben az időszakban teremnek, érdemes belőlük többet fogyasztani nyersen is. A savanyú káposztát is nagyon ajánlom, de fontos, hogy erjesztéssel készüljön, hiszen így a legértékesebb: a rost- és C-vitamin tartalmán kívül a benne lévő tejsavbaktériumok miatt probiotikumként is hat ajánlja a szakember. 

immunerősítés, alma
Immunrendszerünk erősítésében a táplálkozás fontos tényező
Forrás:  Illusztráció / Pixabay


 

Sokat segít a természet patikája is

A gyógynövények is nagy segítségünkre lehetnek az őszi-téli immunerősítésben. 
– Számtalan gyógynövény van az immunrendszer-erősítésre, de kiemelném a kasvirágot vagy más néven echináceát. Belőle főként a cseppenként alkalmazható készítményt érdemes használni. A fokhagyma is jó választás, akár nyersen, vagy tabletta formájában. A  grapefruitmag-csepp immunerősítő is, de ha esetleg már megbetegedett az ember, akkor a gyógyulásban is segít, hiszen mikrobák ellen is hatékony sorolta a természet ajándékait dr. Németh Gyöngyi. 
A gyógyszerész szokott ajánlani személyre szabott homepátiás készítményeket is, bár ezek hatásmechanizmusát nem mindenki érzi magához közelállónak. Ezek a készítmények különböző hígításokban a szervezet belső öngyógyító erőit ösztönzik. Például az említett echinacea létezik homeopátiás készítményben is, amely mellé egy másik természetes anyagból, a tímuszból készült szert is javasolja a keszthelyi gyógyszerész: ajánlása szerint e kettőt felváltva javallott szedni, 6-8 hetes kúrában.  

Télen főleg a D-vitamin fontos

A vitaminpótlás télen, de akár most, az őszi időszakban is fontos, és az előbb említett kiegyensúlyozott táplálkozással és a gyógyhatású növényekkel együtt ez már a harmadik lépés szervezetünk erősítésében. 
– Fontos, hogy minden vitamin pótlásáról gondoskodjunk, de ha az immunrendszer egészségét nézzük elsődleges szempontként, akkor a legfontosabb a C- és a D-vitamin. Én a C-vitamint gyerekeknek 100-200 milligrammos, a felnőtteknek 500 milligrammos dózisban szoktam ajánlani, hosszú felszívódású kapszulában vagy tablettában, mert különben könnyen kiürül a szervezetből. D-vitaminból felnőtteknek elég az 1000-2000 nemzetközi egység, gyerekeknek pedig az 500-1000. Számos erősségben kaphatók ezek a vitaminok, és gyakori, hogy sokkal nagyobb dózisban pótolják az emberek, ám szerintem ezek a mennyiségek is elegendőek. Az immunrendszer egészsége szempontjából a B-vitamin is fontos, az ásványi anyagok közül pedig megemlítendő a cink, a szelén és a vas sorolta a gyógyszerész. 

Sok a reklám, sok a vitaminkészítmény: hogyan tudunk jól választani? 

Az persze nagy kérdés, hogy a különböző gyártók olcsóbb-drágább termékei és a rengeteg multivitamin közül hogyan válasszuk ki a számunkra leginkább megfelelőt, bár biztosan sok esetben az áruk is lényeges tényező. 
– A C-vitamin hatását fokozza, ha kombinálják antioxidánsokkal, ilyen például a citruskivonat, a csipkebogyó, vagy az acerola, de E-vitaminnal párosítva is erősödik a hatása. Az immunrendszer erősítő vitaminokban C-vitamin és cink mindig van. Általánosságban pedig azokat a szereket szoktam ajánlani, amelyeket gyógyszerminőségben gyártanak, mert ezeknek mindig ugyanolyan a minősége és stabil a hatóanyag-tartalma. Ezekről a patikákban mindig tudnak információt adni adott tanácsokat az ideális vitaminpótló készítmények kiválasztásáról dr. Németh Gyöngyi. 

 

