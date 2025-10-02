Egy ablakból
25 perce
Ilyen lélegzetelállító napfelkeltét még nem látott Zalában
Egy objektíven át megannyi értéket fényképezett le egyszerre egy őszi hajnalon olvasónk. A kivételes felvétel készítőjére kicsit irigykedhetünk, hiszen ezt látja, ha Zalaszabaron az ablakából kitekint.
Kivételes látkép Zalaszabarból, a távolban megannyi értékkel
Fotó: Olvasó
Olvasónk szerint, ami a fotón látható, az a Szigligeti vár, a Keszthelyi-fennsík rajta két kilátóval, a zalavári templom, közelben pedig a kertjének sövénye és a kerékpárút munkálataiból egy földkupac. Ezen kívül még annyit hozzátennénk, jobbról egy madár érkezik, illetve megannyi szín, az érzések, az illatok, melyeket csak elképzelni tudunk...
