Mai évfordulók
Ilyen lélegzetelállító napfelkeltét még nem látott Zalában

Címkék#Szigligeti vár#Keszthelyi-fennsík#napfelkelte

Egy objektíven át megannyi értéket fényképezett le egyszerre egy őszi hajnalon olvasónk. A kivételes felvétel készítőjére kicsit irigykedhetünk, hiszen ezt látja, ha Zalaszabaron az ablakából kitekint.

Benedek Bálint
Kivételes látkép Zalaszabarból, a távolban megannyi értékkel

Fotó: Olvasó

Olvasónk szerint, ami a fotón látható, az a Szigligeti vár, a Keszthelyi-fennsík rajta két kilátóval, a zalavári templom, közelben pedig a kertjének sövénye és a kerékpárút munkálataiból egy földkupac. Ezen kívül még annyit hozzátennénk, jobbról egy madár érkezik, illetve megannyi szín, az érzések, az illatok, melyeket csak elképzelni tudunk...

 

