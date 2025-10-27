1 órája
Elkapták a vasazót a dunántúli városban – Ezért bukott le a túltolt háztáji "fémnagyker"
Nem kicsiben vasazott egy férfi Vas vármegyében. Több tonna fémhulladékot tárolt és illegális fémhulladék feldolgozó működött az udvarán. A NAV ellenőrei lefülelték, többmilliós büntetésre számíthat.
Háztáji „fémnagykerre” bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei. A magánszemély udvarán és bérelt ingatlanán több tonna, engedélyköteles fémhulladékot találtak. A férfi illegális fémhulladék-feldolgozót működtetett.
Illegális fémhulladék-feldolgozó Vas megyében
A NAV közleményben tájékoztatott az esetről. Azt írják: a járőrök Szentgotthárdon figyeltek fel egy rendezetlen portára, ahol láthatóan több tonna fémhulladékot tároltak. A helyszínen hatalmas tárolóládák, mérlegek, rézhulladékok, kábelek, akkumulátorok, szerszámok és darabolásra alkalmas gépek sorakoztak. Egyértelműen látszott, hogy a területen rendszeres fémfeldolgozás folyik. A „telephely” alapos átvizsgálásakor a bérlő beismerte, hogy a temérdek fém nem a saját háztartásában keletkezett, hanem felvásárolta, majd anyagi haszon fejében tervezte értékesíteni. A NAV elektronikus rendszereiből az is kiderült, hogy az elmúlt 5 évben - egészen az ellenőrzés napjáig közel 96 ezer kilogramm különféle fémhulladékot adott el.
Büntet a NAV
A NAV ellenőrzése során az egyenruhások a helyszínen több mint 14 tonna illegális fémhulladékot foglaltak le, a tételek között találtak érzékeny FAJ-kódos anyagot is, amely csak előzetes bejelentéssel és NAV-visszaigazolással értékesíthető.
A fémüzlet veszteséggel zárult, fémkereskedelmi törvénysértés és hulladékgazdálkodási törvénysértés miatt indult eljárás. A 29 éves férfi akár több millió forint bírságra is számíthat.
Így szól a jogszabály a fémhulladék értékesítéséről
A jogszabályok szerint magánszemély csak saját ingatlanán keletkezett fémhulladékot tarthatja (három köbméter mennyiségben) és adhatja le. Fémkereskedelmi engedély nélkül csak saját tulajdonú hulladék értékesíthető engedélyes vagy koncessziós fémkereskedőnek. Ha valaki ellenszolgáltatásért – például ház körüli munkáért, telekrendezésért vagy egyéb cseréért – kap fémhulladékot, az már felvásárlásnak minősül, amit csak engedéllyel lehet végezni.
Nem sokat törődtek a szabályokkal: a földet szennyezték a bontási hulladékkal