október 10., péntek

Gedeon névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangban koros, de lélekben fiatal

1 órája

Így ünnepel a zalai város – szinte minden napra jut rendezvény

Címkék#rendezett tanácsú#ünnepségsorozat#zalaegerszeg#mellszobor

Különleges jubileumot ünnepelnek idén a zalaegerszegiek: szeretett településük 140 esztendeje, 1885-ben vált rendezett tanácsú várossá. A kerek évforduló apropóján kulturális programok, tudományos konferenciák, kiadványok elevenítik fel Zalaegerszeg múltját és fejlődését, továbbá új köztéri alkotások idézik meg a korábbi polgármesterek alakját.

Varga Lívia

A városban hagyományosan megadják a módját az ünnepeknek, hiszen azok intenzíven formálják a közösséget, erősítik a lokálpatriotizmust, az összetartozást. A kerek évfordulókon rendre kiemelt figyelem vetül a dicső múltra. Így van ez a 140 éves jubileum kapcsán is, ahogy történt többek közt 2017-ben, Zalaegerszeg 1247-es első említésének 770 éves, vagy 2021-ben, az 1421-es városként való említés 600 éves évfordulója alkalmával.

Kovács Károly szobrának avatása a Május 1. ligetben a kerek évforduló apropóján
Kovács Károly szobrának avatása a Május 1. ligetben a kerek évfordulón:  140 esztendeje vált rendezett tanácsú várossá Zalaegerszeg
Forrás: ZH-Archívum

Mellszobor, emléktáblák

Az idei, rendezett tanácsú várossá válás 140 éves jubileuma kapcsán mellszobrot emeltek Kovács Károlynak, a város első polgármesterének (1885–1895). Béres János alkotása a Május 1. ligetben kapott helyet Czobor Mátyás polgármester (1918–1936) mellszobra mellett, és a város napjához, május 13-hoz kapcsolódó ünnepi rendezvények részeként leplezték le. Egy hónappal később dr. Korbay Károly egykori polgármester (1907–1915) előtt tisztelegve emléktáblát avattak a Göcseji Múzeum Várkör utcai bejáratánál, mely az egykori településvezető, ügyvéd városépítő eredményeire emlékeztet. A II. világháború során elpusztult, illetve megmentett magyar műtárgyak mementójaként pedig a vasútállomás falára került emléktábla. Emellett megjelent egy nívós kötet a város szülöttéről, Keresztury Dezső Széchenyi-díjas íróról, hogy csak a legjelentősebb eseményeket említsük, a rendezett tanácsú várossá válás jubileumát megünnepelendő ugyanis az év szinte minden napjára jutott/jut rendezvény. 

Újabb kerek évforduló 7 év múlva

A közeljövőben pedig még egy kiemelkedő évforduló vár a városra, hívja fel a figyelmet Balaicz Zoltán polgármester: 2032-ben lesz a 300 éves jubileuma, hogy hivatalosan is Zalaegerszeg lett Zala vármegye székhelye, s 1732-ben épült fel a mai Deák téren a vármegyeháza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu