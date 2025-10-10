1 órája
Így ünnepel a zalai város – szinte minden napra jut rendezvény
Különleges jubileumot ünnepelnek idén a zalaegerszegiek: szeretett településük 140 esztendeje, 1885-ben vált rendezett tanácsú várossá. A kerek évforduló apropóján kulturális programok, tudományos konferenciák, kiadványok elevenítik fel Zalaegerszeg múltját és fejlődését, továbbá új köztéri alkotások idézik meg a korábbi polgármesterek alakját.
A városban hagyományosan megadják a módját az ünnepeknek, hiszen azok intenzíven formálják a közösséget, erősítik a lokálpatriotizmust, az összetartozást. A kerek évfordulókon rendre kiemelt figyelem vetül a dicső múltra. Így van ez a 140 éves jubileum kapcsán is, ahogy történt többek közt 2017-ben, Zalaegerszeg 1247-es első említésének 770 éves, vagy 2021-ben, az 1421-es városként való említés 600 éves évfordulója alkalmával.
Mellszobor, emléktáblák
Az idei, rendezett tanácsú várossá válás 140 éves jubileuma kapcsán mellszobrot emeltek Kovács Károlynak, a város első polgármesterének (1885–1895). Béres János alkotása a Május 1. ligetben kapott helyet Czobor Mátyás polgármester (1918–1936) mellszobra mellett, és a város napjához, május 13-hoz kapcsolódó ünnepi rendezvények részeként leplezték le. Egy hónappal később dr. Korbay Károly egykori polgármester (1907–1915) előtt tisztelegve emléktáblát avattak a Göcseji Múzeum Várkör utcai bejáratánál, mely az egykori településvezető, ügyvéd városépítő eredményeire emlékeztet. A II. világháború során elpusztult, illetve megmentett magyar műtárgyak mementójaként pedig a vasútállomás falára került emléktábla. Emellett megjelent egy nívós kötet a város szülöttéről, Keresztury Dezső Széchenyi-díjas íróról, hogy csak a legjelentősebb eseményeket említsük, a rendezett tanácsú várossá válás jubileumát megünnepelendő ugyanis az év szinte minden napjára jutott/jut rendezvény.
Újabb kerek évforduló 7 év múlva
A közeljövőben pedig még egy kiemelkedő évforduló vár a városra, hívja fel a figyelmet Balaicz Zoltán polgármester: 2032-ben lesz a 300 éves jubileuma, hogy hivatalosan is Zalaegerszeg lett Zala vármegye székhelye, s 1732-ben épült fel a mai Deák téren a vármegyeháza.
Zalaegerszeg ma az ország fővárosa, rangos tanácskozás kezdődik a városban – mutatjuk, hogy ne maradj le róla!
Az egész ország Zalaegerszegre figyel a héten: 25 nagyváros polgármestere és több miniszter érkezik!
Zalaegerszeg idén rendezett tanácsú várossá válásának újabb évfordulóját ünnepli