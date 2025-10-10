Így ünnepel a zalai város – szinte minden napra jut rendezvény

A városban hagyományosan megadják a módját az ünnepeknek, hiszen azok intenzíven formálják a közösséget, erősítik a lokálpatriotizmust, az összetartozást. A kerek évfordulókon rendre kiemelt figyelem vetül a dicső múltra. Így van ez a 140 éves jubileum kapcsán is, ahogy történt többek közt 2017-ben, Zalaegerszeg 1247-es első említésének 770 éves, vagy 2021-ben, az 1421-es városként való említés 600 éves évfordulója alkalmával.

Kovács Károly szobrának avatása a Május 1. ligetben a kerek évfordulón: 140 esztendeje vált rendezett tanácsú várossá Zalaegerszeg

Forrás: ZH-Archívum

Mellszobor, emléktáblák

Az idei, rendezett tanácsú várossá válás 140 éves jubileuma kapcsán mellszobrot emeltek Kovács Károlynak, a város első polgármesterének (1885–1895). Béres János alkotása a Május 1. ligetben kapott helyet Czobor Mátyás polgármester (1918–1936) mellszobra mellett, és a város napjához, május 13-hoz kapcsolódó ünnepi rendezvények részeként leplezték le. Egy hónappal később dr. Korbay Károly egykori polgármester (1907–1915) előtt tisztelegve emléktáblát avattak a Göcseji Múzeum Várkör utcai bejáratánál, mely az egykori településvezető, ügyvéd városépítő eredményeire emlékeztet. A II. világháború során elpusztult, illetve megmentett magyar műtárgyak mementójaként pedig a vasútállomás falára került emléktábla. Emellett megjelent egy nívós kötet a város szülöttéről, Keresztury Dezső Széchenyi-díjas íróról, hogy csak a legjelentősebb eseményeket említsük, a rendezett tanácsú várossá válás jubileumát megünnepelendő ugyanis az év szinte minden napjára jutott/jut rendezvény.

Újabb kerek évforduló 7 év múlva

A közeljövőben pedig még egy kiemelkedő évforduló vár a városra, hívja fel a figyelmet Balaicz Zoltán polgármester: 2032-ben lesz a 300 éves jubileuma, hogy hivatalosan is Zalaegerszeg lett Zala vármegye székhelye, s 1732-ben épült fel a mai Deák téren a vármegyeháza.