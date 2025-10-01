Emberség a mindennapokban – megválasztották Zala idősbarát polgármesterét (galéria)

Az idősek világnapja program a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezete rendezésében valósult meg, amelyen a szervezethez tartozó vármegyei klubok képviseltették magukat. A szerdai ünnepség a már zajló zalaegerszegi Idősek hónapja rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója is volt egyben.

Idősek világnapja: ünnepség Zalaegerszegen. Képünkön balról: Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, középen Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármestere az Idősbarát Polgármester díjjal, dr. Kocsis Gyula, az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere

Fotó: Pezzetta Umberto

Idősek világnapja – a köszönet napja

Ez a nap a köszöneté, vezette fel gondolatait dr. Kocsis Gyula, a zalai klubszövetség elnöke. Mint mondta, egyrészt megköszönik mindazok munkáját, akik az év minden napján segítik az időseket, másrészt azoknak mondanak köszönetet, akik azért dolgoznak, hogy klubtagjaik baráti társaságra és tartalmas időtöltésre leljenek. Elmondta továbbá, az idei év a Mozgással–Tudással az Aktív Időskorért pályázati program keretében telt. Ennek során számos programot szerveztek Zalában is, és ezek mindegyike azt a célt szolgálta, hogy tagjaik aktív életet élhessenek.

Az idősek a nyugalmat, a normalitást képviselik

Politikai és gazdasági átrendeződés zajlik a világban. Hazánkban jövőre parlamenti választások lesznek, a kampány megkezdődött, egyre hevesebbek az indulatok, ezért különösen fontos, hogy legyenek olyan emberi közösségek, amelyek a nyugalmat, a normalitást és a tisztességet képviselik. Erről dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja beszélt, hozzátéve, hogy ebben a helyzetben az idősek példamutatása felbecsülhetetlen. A főispán kiemelte: a kormány prioritásként kezeli az idősek, a nyugdíjasok megbecsülését, életkörülményeik javítását. Ennek bizonyítéka, hogy szeptemberben 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kaptak, és novemberben 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjat minden érintett számára.

Az idősek világnapja rendezvényen a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezetéhez tartozó klubok, egyesületek tagjai vettek részt.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az év minden napján megbecsülést érdemelnek

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a városi idősügyi tanács elnöke, aki korábban megkapta az Idősbarát Polgármester díjat azt emelte ki: az idősek az év minden napján figyelmet érdemelnek. Az önkormányzat az idősügyi koncepció elfogadása után ezért bővítette ki az idősek napját, amely évekkel ezelőtt másfél hónapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Az idős korosztály megbecsülésének fontosságáról beszélt Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a vármegyei idősügyi tanács elnöke is.