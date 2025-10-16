Szükség van az idősek tapasztalatára és tudására – köszöntés, vidám dallamokkal

Elsőként Czirákiné Pakulár Judit polgármester köszöntötte az időseket. Beszédében arra biztatta a jelenlévőket, vegyenek részt minél többször a közösség életében, osszák meg tudásukat, tapasztalatukat. Majd a legidősebb jelen lévő, 93 éves zalakarosi Gaugecz Istvánnét emléklappal ismerte el. Ezután oklevelet vehettek át azok, akik az idén töltik be 80., 85., 90., 95. életévüket. Az ünnepeltek köszöntése után a Gyöngyvirág Hagyományőrző Tánccsoport és a Pacsirták együttes műsorát élvezhették a résztvevők. Ezután vacsorával látták vendégül a szépkorú vendégeket, akiket Horváth László szórakoztatott vidám dallamokkal az est hátra levő részében.

Gaugecz Istvánnét 93. születésnapján köszöntötte Czirákiné Pakulár Judit

Fotó: ZH