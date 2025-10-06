Pálinkás üdvözlet és vidám műsor a finom étkek előtt: ilyen tisztelet jár a zalai település idős lakóinak (galéria, videó)

A faluházban mintegy 120 időst láttak vendégül, akiket elsőként a település vezetője, majd Vigh László országgyűlési képviselő köszöntött. A politikus emlékeztetett, a legfontosabb az életünkben a család, s nem utolsósorban az idősek tisztelete. A rendezvényen a kulturális műsor a helyi óvodások produkciójával indult, majd a Széchenyi Hanna kórus és a Pántlika Néptáncegyüttes előadása következett. Színpadra lépett a Vidám asszonyok formáció, majd meglepetésként vendégművész operett dalokat adott elő. A közös étkezés a Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete tagjai munkáját dicséri.

