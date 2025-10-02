október 2., csütörtök

Időközi választás

24 perce

Még mindig nagy a tülekedés a zalai település három képviselői helyért

Címkék#Orsós Patrik#Dr Faragó-Szabó Melitta#Miháldi Helyi Választási Bizottság#Németh Péter

Október 5-én vasárnap időközi önkormányzati képviselő választást tartanak Miháldon. Néhány nappal a voksolás előtt világossá vált, mennyien indulnak a 3 kiadó helyért.

Benedek Bálint
Még mindig nagy a tülekedés a zalai település három képviselői helyért

Időközi önkormányzati képviselőkre lehet szavazni vasárnap Miháldon

Fotó: Google Gemini

Korábban részletesen beszámoltunk a miháldi közállapotokról portálunkon. Megírtuk azt is, hogy a Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők október 5. napjára kitűzött időközi választására akkor 15 fő egyéni listás, független képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. 

Miháld jegyzője, dr. Faragó-Szabó Melitta megerősítette: a legutóbbi cikk óta 3 jelölt Németh Csaba, Németh Péter és Orsós Patrik visszaléptek az indulástól. Így tehát a 15 jelöltből 12 maradt, aki megméretteti magát a választáson.

 

