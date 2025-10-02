Még mindig nagy a tülekedés a zalai település három képviselői helyért

Korábban részletesen beszámoltunk a miháldi közállapotokról portálunkon. Megírtuk azt is, hogy a Miháldi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők október 5. napjára kitűzött időközi választására akkor 15 fő egyéni listás, független képviselőjelöltet vett nyilvántartásba.

Miháld jegyzője, dr. Faragó-Szabó Melitta megerősítette: a legutóbbi cikk óta 3 jelölt Németh Csaba, Németh Péter és Orsós Patrik visszaléptek az indulástól. Így tehát a 15 jelöltből 12 maradt, aki megméretteti magát a választáson.