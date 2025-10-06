Meglepetés az időközi választáson a zalai településen

A miháldi időközi önkormányzati képviselő-választás előtt portálunkon több cikkben foglalkoztunk azzal, hogy miért volt szükség a voksolásra. Most újra összefoglaljuk: Bakonyi Kornél polgármester megválasztása után március 9-én Katona Péter és Papp János önkormányzati képviselők lemondtak képviselői megbízatásukról. Mivel az egyéni listán nem volt több jelölt, aki a kieső személyek helyére léphetett volna, a képviselő-testület 3 fő részvételével működött tovább. Mándó-Pápai Ottila alpolgármester július 18-án lemondott képviselői mandátumáról. Lemondásával a képviselő-testület létszáma a működéshez szükséges létszám alá csökkent, ezért a Helyi Választási Bizottság október 5-re vasárnapra, a 3 megüresedett képviselői helyre időközi választást tűzött ki. Erre a 3 helyre 12 független jelölt indult.

Néhány évvel ezelőtt készült el a miháldi hivatal külső felújítása. Az időközi önkormányzati képviselő-választás után végre elindulhat a tényleges munka a településen

Fotó: archív/Szakony Attila

Időközi önkormányzati képviselő-választás: megvan a végeredmény

A valasztas.hu adatai szerint 648 fő szavazásra jogosultból 278 fő (42,9 százalék) jelent meg a szavazás napján. Mindössze 4 érvénytelen szavazat mellett született meg a végeredmény. A legtöbb, 144 szavazatot Tollár Gábor kapta, de bekerült még a képviselő-testületbe Hajas Balázs 144 szavazattal és a volt polgármester, Tollárné Tóth Tímea lett 114 szavazattal. 91 szavazatot kapott a 2011 és 2024 között polgármesterként tevékenykedő Gerő Sándor, így ő nem került be a testületbe.