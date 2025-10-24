Családi rendezvény
37 perce
Hulladékudvarban régen lehetett ilyen jól szórakozni - MOHU-fesztivál Zalában
A MOHU családi fesztiválja Zalaegerszegre érkezett, melynek keretében interaktív feladatokkal és különböző játékokkal várták az érdeklődőket.
Fotó: Médiacentrum Zalaegerszeg
A rendezvényen kicsik és nagyok is megismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás lehetőségeivel. A foglalkoztatások fő feladata, hogy játékosan oktassa a lakosságot a környezettudatosságra - írta meg az egerszegihirek.hu.
Zalaegerszeg az országos program kilencedik állomása volt.
Részletek és videó az egerszegihirek.hu-n!
