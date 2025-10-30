Nemzetközi elismerés: zalai a legjobb magyar üdülőszálloda

A World Travel Awards az utazási és vendéglátóipar legkiválóbb szolgáltatóit ismeri el. A díj története három évtizedre nyúlik vissza. Az idei díjátadó gálát Szardínián tartották, itt hirdették ki, hogy a Hotel Európa Fit „Magyarország vezető üdülőszállodája 2025”.

Magyarország vezető üdülőszállodája a hévízi Hotel Európa Fit

Fotó: Hotel Európa Fit

A World Travel Awards Europe -t 1993-ban alapították, hogy elismerje, jutalmazza és ünnepelje a turisztikai iparág kiválóságait. Mára a WTA világszerte a minőség legfőbb védjegyeként ismert, a nyertesek pedig más szolgáltatók számára követendő mércét állítanak fel - olvasható a WTA honlapján.

Hármas öröm: az idén 25 éves Hotel Európa Fit Magyarország vezető üdülőszállodája és az Év Szállodája 2024 címet is elnyerte

"Bár a díjátadón nem vettünk részt, örömmel fogadtuk a hírt, és megtiszteltetés számunkra, hogy szállodánkat a nemzetközi szakmai szervezet a kategória legjobbjai között tartja számon. A „Hungary’s Leading Resort 2025” díj különösen értékes számunkra, hiszen idén ünnepeljük fennállásunk 25. évfordulóját " - közölte a szálloda menedzsmentje.

Fotó: Hotel Európa Fit

A hévízi szálloda idén már kiérdemelt egy másik rangos elismerést: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a Hotel Európa Fitet választotta az „Év Szállodája 2024” díj nyertesének a négycsillagos kategóriában.

Fotó: Hotel Európa Fit



"Ezek az elismerések megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk, és ösztönzést adnak arra, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatásokkal és vendégszeretettel várjuk mindazokat, akik pihenésre, feltöltődésre és élményekre vágynak Hévízen. Köszönjük minden kollégánk elkötelezett munkáját és vendégeink bizalmát" -emelte ki a hotel vezetősége.



