1 órája
A hosszú élet titka bennünk van, egy 90 éves néni elárulta, mi az
Nagykanizsán a Medgyaszay Étterem és Pizzériában szombaton a család, a barátok és ismerősök körében ünnepelte 90. születésnapját a kiskanizsai Gál Ferencné, Rozika néni. Cikkünkből kiderül, a hölgy szerint mi a hosszú élet titka.
Gál Ferencné mellett a fiát, a 60 éves Keller Józsefet is köszöntötte Horváth Jácint
Fotó: Szakony Attila
Rozika néni fia, Keller József labdarúgó, az FTC korábbi játékosa pedig szeptemberben ünnepelte 60. születésnapját. A kettős ünnepen Horváth Jácint nagykanizsai polgármester is megjelent, aki a város közössége nevében mondott köszöntőt. Mint mondta, nagy öröm, ha édesanya és gyermeke együtt ünnepelhet, ráadásul a 90 év önmagában is kivételes kor. Hogy mi lehet a hosszú élet titka? Ha megnézzük az asztaltársaságot, hamar kiderül.
Hosszú élet titka: nem ücsörgött
Rozika néni a hosszú élet titkaként a sok munkát emelte ki, hogy állandóan a kertben volt, soha nem lógatta a lábát. Nem ücsörgött, nem feküdt le, becsületesen művelte a kertet és mellette sokat foglalkozott a családdal is. Ma ugyan nincs annyi energiája, mint régen, de boldogsággal tölti el, hogy a 3 gyermeke 5 unokával és 4 dédunokával ajándékozta meg.