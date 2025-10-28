A hosszú élet titka bennünk van, egy 90 éves néni elárulta, mi az

Rozika néni fia, Keller József labdarúgó, az FTC korábbi játékosa pedig szeptemberben ünnepelte 60. születésnapját. A kettős ünnepen Horváth Jácint nagykanizsai polgármester is megjelent, aki a város közössége nevében mondott köszöntőt. Mint mondta, nagy öröm, ha édesanya és gyermeke együtt ünnepelhet, ráadásul a 90 év önmagában is kivételes kor. Hogy mi lehet a hosszú élet titka? Ha megnézzük az asztaltársaságot, hamar kiderül.

A hosszú élet titka egyszerű, erről is szó esett a kettős ünnepen, balról: Keller József, Gál Ferencné, Nagyné Keller Zsuzsanna testvér és Horváth Jácint

Fotó: Szakony Attila

Hosszú élet titka: nem ücsörgött

Rozika néni a hosszú élet titkaként a sok munkát emelte ki, hogy állandóan a kertben volt, soha nem lógatta a lábát. Nem ücsörgött, nem feküdt le, becsületesen művelte a kertet és mellette sokat foglalkozott a családdal is. Ma ugyan nincs annyi energiája, mint régen, de boldogsággal tölti el, hogy a 3 gyermeke 5 unokával és 4 dédunokával ajándékozta meg.