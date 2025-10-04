Balatoni vita: a pecások bosszankodnak, a strandolók panaszkodnak

Horgászat engedélyezése vagy tiltása a strandok területén? – e címmel tekintette át közelmúltbeli ülésén a balatoni településeket összefogó Balatoni Szövetség a balatoni horgászat szabályait.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ennek aktualitását az adta, hogy a településvezetőkhöz sok észrevétel, kérés érkezett: számos horgász panaszkodik arról, hogy a strandi horgászatot tiltó előírások miatt kevesebb a lehetőségük nyáron pecázni, ugyanakkor a strandolók részéről a horgászokra van panasz: például, hogy tevékenységük zavarja őket a fürdőzésben, elfoglalják a vízparti sétányt, szemetet hagynak maguk után, és olyan is sokszor előfordul, hogy horogba lépnek a fürdőzők.

Balatoni horgászat: szabályok

A Balatonon és vízrendszerén a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a halgazdálkodásra jogosult, azaz – többek között – a horgászattal kapcsolatos szabályozás és ellenőrzés a szervezet feladata. A halgazdálkodási cég még július elején jelentetett meg egy közleményt honlapján, melyben arról ír, hogy több balatoni strandon időbeli korlátozások miatt szűkültek a horgászati lehetőségek. Ennek egyik fő oka, hogy egyre több szabadstrandi partszakaszt, illetve egyre hosszabb időszakra minősítenek „kijelölt fürdőhellyé”. S hogy milyen összefüggésben van ez a horgászattal? Ahogy az közleményben is olvasható, a jogszabály szerint:

A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

Az, hogy mi számít fürdési szezonnak, az településenként eltérő a helyi szabályozások miatt. Ugyanakkor a halgazdálkodási cég arra is felhívja a figyelmet, hogy egy másik jogszabály szerint tilos fürdeni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig.

Mindezek mellett a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény kimondja, az állami vagy önkormányzati területeken a horgászat csak hatóság és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulásával korlátozható.

„Társaságunkat a 2025. évi strandszezon tekintetében egyetlen Balaton-parti önkormányzat sem kereste meg a kijelölt fürdőhelyeken elrendelni kívánt horgászati tilalmak kapcsán, ennek következtében egyetlen helyre sem adtunk hozzájárulást horgászati korlátozásokhoz”, közölte a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.