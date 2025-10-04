október 4., szombat

Közös tó, közös felelősség

2 órája

Balatoni vita: a pecások bosszankodnak, a strandolók panaszkodnak

Címkék#balatoni horgászat#Balatoni Szövetség#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horgászok vagy strandolók – esetleg: horgászok és strandolók? A tóparti települések kérésére az önkormányzatokat összefogó Balatoni Szövetség kezdeményezte annak a szabályozásnak a felülvizsgálatát, amely a pecások strandi jelenlétére, a horgászat előírásaira vonatkozik.

Keszey Ágnes
Balatoni vita: a pecások bosszankodnak, a strandolók panaszkodnak

Komoly büntetést kap az a horgász, aki megkerüli a szabályokat. Illusztráció Fotó: Pixabay

Horgászat engedélyezése vagy tiltása a strandok területén? – e címmel tekintette át közelmúltbeli ülésén a balatoni településeket összefogó Balatoni Szövetség a balatoni horgászat szabályait. 

horgászat
A balatoni horgászat öröm, de vita forrása is lehet. A képünk illusztráció
Fotó: Mészáros Annarózsa

Balaton, strand, horgászat – mindenki szeretné élvezni a vizet 

Ennek aktualitását az adta, hogy a településvezetőkhöz sok észrevétel, kérés érkezett: számos horgász panaszkodik arról, hogy a strandi horgászatot tiltó előírások miatt kevesebb a lehetőségük nyáron pecázni, ugyanakkor a strandolók részéről a horgászokra van panasz: például, hogy tevékenységük zavarja őket a fürdőzésben, elfoglalják a vízparti sétányt, szemetet hagynak maguk után, és olyan is sokszor előfordul, hogy horogba lépnek a fürdőzők.

Balatoni horgászat: szabályok  

A Balatonon és vízrendszerén a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a halgazdálkodásra jogosult, azaz  többek között – a  horgászattal kapcsolatos szabályozás és ellenőrzés a szervezet feladata. A halgazdálkodási cég még július elején jelentetett meg egy közleményt honlapján, melyben arról ír, hogy több balatoni strandon időbeli korlátozások  miatt szűkültek a horgászati lehetőségek. Ennek egyik fő oka, hogy egyre több szabadstrandi partszakaszt, illetve egyre hosszabb időszakra minősítenek „kijelölt fürdőhellyé”. S hogy milyen összefüggésben van ez a horgászattal? Ahogy az közleményben is olvasható, a jogszabály szerint: 

A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

Az, hogy mi számít fürdési szezonnak, az településenként eltérő a helyi szabályozások miatt. Ugyanakkor a halgazdálkodási cég arra is felhívja a figyelmet, hogy egy másik jogszabály szerint tilos fürdeni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig. 
Mindezek mellett a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény kimondja, az állami vagy önkormányzati területeken a horgászat csak hatóság és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulásával korlátozható. 
Társaságunkat a 2025. évi strandszezon tekintetében egyetlen Balaton-parti önkormányzat sem kereste meg a kijelölt fürdőhelyeken elrendelni kívánt horgászati tilalmak kapcsán, ennek következtében egyetlen helyre sem adtunk hozzájárulást horgászati korlátozásokhoz”, közölte a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Mikor lehet horgászni? 

Az állami vagy önkormányzati tulajdonú kijelölt fürdőhelyeken (ezek a vízen bójával, a parton táblával jelölve vannak) elrendelt horgászati tilalmakat jogszerűnek tartjuk, de csak nappal, tehát napkeltétől napnyugtáig. Ezeken a helyszíneken az éjszakai horgászat továbbra is engedélyezett. Az olyan állami vagy önkormányzati tulajdonú szabadstrandokon, szabad partszakaszokon, amelyek nem kijelölt fürdőhelyek (nincsenek bójával és táblával kijelölve), a horgászat semmilyen korlátozása nem jogszerű, tehát ezek folyamatosan horgászhatók. Természetesen értelmetlen lenne, így egy horgásztárs sem akar a fürdőzők között horgászni, ezért ezeken a helyeken is kérjük, hogy a gyakorlatban nappal csak olyan helyeken horgásszanak, ahol épp nem történik fürdőzés”, írta a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Konfliktus a horgászok és fürdőzők között 

A Balatonnál a helyiek és a turisták is élvezni szeretnék a tó nyújtotta lehetőségeket és élményeket, de az önkormányzatoknak fejtörést okoz, hogyan tudnának olyan szabályozást kialakítani, amely egyszerre megfelel a strandolók, a horgászok, a kerékpárosok és a kutyások igényeinek, hiszen mindegyikük fontosak számukra, s ezek turisztikai szempontból is lényeges kérdések. 
A településvezetők sok olyan esetről tudnak, amikor konfliktusok alakulnak ki a tóparton – s ezek némelyike már rendőri intézkedést is igényelt. Különösen kiélezettek azok az időszakok, amikor még hivatalosan nincsenek nyitva a strandok. Például tavasszal: áprilisban-májusban és ősszel: szeptemberben-októberben, amikor még melegebb az idő, kellemes a víz hőmérséklete, s ez csábítja a fürdőzőket vagy a SUP-osokat.

Szemléletformálásra is szükség van, de a jogszabályok módosítását is kezdeményezik 

A horgászok és fürdőzők igényeit szeretné összehangolni a Balatoni Szövetség, ezért a kormányhivatalokat is szeretnék bevonni annak az egyeztető fórumnak a munkájába, amelyet a tervek szerint október végén tartanak majd. 

A Balatoni Szövetség a horgászattal kapcsolatos szabályozást is áttekinti, ennek aktualitásairól Pali Róbert elnök, Vonyarcvashegy polgármestere szólt
Fotó: MTI/archív, Vonyarcvashegy önkormányzata 

–  A kérdés 44 balatoni önkormányzatot és több mint 60 strandot érint. Ebbe beletartoznak fizetős és szabadstrandok is. A jelenlegi szabályozás szerint minden önkormányzatnak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től kell kérni, ha szeretné tiltani a horgászatot valamelyik területen. Ennek a jogszabálynak a módosítását szeretnénk elérni úgy, hogy a települések saját hatáskörükben dönthessenek erről, természetesen  szakértők bevonásával. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert minden település más és más, nagyon egyedi adottságokkal rendelkezik a partszakasz. Több alkalommal egyeztettünk már erről, de emellett még egy fontos teendő van. A halgazdálkodási cég és az önkormányzatok is lényeges feladatnak tartják a szemléletformálást: még jobban tudatosítani a fürdőzőkben és a horgászokban is, hogy mindenki ugyanazt a csodálatos tavat keresi, élvezi lehetőségeit, így ne ellenségnek tekintsék egymást, hanem partnerségben, az együttélés szabályainak betartásával tegye ezt – részletezte Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke, Vonyarcvashegy polgármestere. 

Mivel a nyári időszakban, a strandokon egyértelmű a helyzet, a feltételeket a nyári éjszakai horgászatra és a szezonon kívüli időszakra, vagy éppen a csónakos horgászatra vonatkozóan szeretnék újragondolni.

 

