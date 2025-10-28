október 28., kedd

A honvédség jövője

27 perce

Együtt őrizték a lángot – a honvédklub baráti találkozója

Címkék#találkozó#Dr Böröndi Gábor#Zalaegerszegi Honvédklub#laktanya

"Küldjenek minél több unokát a Magyar Hovédségnek!". Előadása végén ezzel köszönt el tegnap a Zalaegerszegi Honvédklub által szervezett laktanya találkozó résztvevőitől dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

Varga Andor

A Zalaegerszegi Honvédklub kilencedik alkalommal rendezte meg a baráti összejövetelt, melyre az itteni helyőrségben szolgált hivatásos és továbbszolgáló katonákat, valamint polgári alkalmazottakat, illetve a 8. Gépesített Lövészhadosztály Parancsnokság és alárendelt katonai szervezeteinek vezető állományát várták. Németh István ny. őrnagy, a szervezet elnöke köszöntőjében elmondta: rengeteg meghívót küldtek el elektronikus és postai levelek formájában és a meghívást 95-en fogadták el, megtöltve a Keresztury VMK színháztermét.

Az egybegyűlteket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester, emlékeztetve mindenkit, hogy a városnak milyen fontosak a katona hagyományok, s ez a Honvédklub mindenkori támogatásában, valamint a közösségnek juttatott Pro Urbe-kitüntetésben is testet ölt.

A folytatásban következett dr. Böröndi Gábor, aki sokszor és örömmel látogat Zalába, s nem is véletlenül. Zalaegerszegen volt ugyanis középiskolás - két évig a Zrínyi-gimnáziumba járt, majd a Ságváriban (mai Kölcsey) folytatta, az akkor indult katonai kollégium első osztályában. Illetve fiatal tisztként is visszatért a megyébe, Lentibe, ahol az első szakmai tapasztalatokat szerezte.

Ezúttal azonban nem a múlt, sokkal inkább a jövő adta az előadása témáját, hiszen a honvédség fejlesztéséről beszélt. Azzal kezdte, hogy a világ egyre veszélyesebb, szinte naponta ütik fel a fejüket újabb konfliktusok és amelyik ország biztonságban akarja tudni a polgárait, annak ütőképes és korszerű katonaságra van szüksége. Illetve törekedni kell arra is, hogy a hadsereget a lehető legnagyobb arányban saját erőből lehessen ellátni felszereléssel - ezért van óriási jelentősége a német Rheinmetall zalaegerszegi beruházásának, melynek jóvoltából a korszerű Lynx harckocsikat itt készítik.

A tábornok beszélt a Magyar Honvédség reformjáról is.

- Szakítanunk kellett "az egyenruhás munkavállaló" szemlélettel, a hazát ugyanis nem lehet napi nyolc órában védeni - fogalmazott. Illetve méltatta a területvédelmi tartalékos rendszert, ahol a létszám elmondása szerint folyamatosan emelkedik. Ennek kapcsán megjegyezte azt is, hogy a hadsereg újra megjelent Zalában is, hiszen Nagykanizsán megnyílt egy központ, ahol folyamatosan 200-300 önkéntes kiképzése zajlik.

Sokan megnézték a honvédklub laktanyatörténeti kiállítását is

A vezérkari főnök azt mondta: három-négy éve új szemlélet és kultúra elterjesztése zajlik a seregben.

- A nemzetközi tapasztalatok szerint ennek sikeréhez 9 év kellhet, tehát van még tennivalónk - fogalmazott dr. Böröndi Gábor, aki megköszönte a megjelent nyugállományú katonák kitartását, hiszen szerinte a fegyveres erő történetének egyik nehéz időszakában segítettek őrizni a lángot, amikor se paripa, se fegyver nem volt elegendő. - Azt kérem önöktől, hogy támogassák a közös ügyet a továbbiakban is: családi, baráti, ismerősi körben is képviseljék, hogy a haza védelme közös felelősségünk.

A baráti találkozó reggel koszorúzással kezdődött a laktanyánál, majd az érdeklődőket várták a Zalaegerszegi Honvédklub bázisán (Göcseji út 24.) berendezett laktanyatörténeti kiállításon is. A nap záró aktusa pedig közös ebéd és baráti eszmecsere volt a VMK-ban.

 

