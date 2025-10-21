Járt már ezen a zalai településen? A Hölgyklub társaságát elvarázsolta

A nagykanizsai csapat járt: a Schmidt Egon iskolában, ahol az igazgató beszélt az intézmény történetől. Megtekintették a Becsehelyi templomot, a faluházat és a Hölgyklub kórusa is énekelt. A Zala 7 csodája építészeti értékét a Polai templomot Gábor atya mutatta be, majd a vadászati kiállítást is megnézték. A közösségi program pedig a Mura reptéren zárult, ahol Ferinc Vince jóvoltából a gépeket láthatták, de mesélt a résztvevőknek a reptér múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A társaság tagjait lenyűgözte Becsehely, a település, ami Nagykanizsához közel sok értéket rejt.