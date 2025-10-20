október 20., hétfő

Hogyan tartsuk meg a munkaerőt? Az emberközpontú vezetés titkai

Címkék#Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#munkaerő#konferencia

„Átlátható bérezés – Megtartó munkahely – A HR jövője” címmel rendezett konferenciát a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Mindszentyneumban. A szakmai napra 70 szakember, cégvezető és érdeklődő érkezett, tájékoztatta lapunkat az iparkamara.

Mozsár Eszter
Soóky Andrea szaktanácsadó „Megtartani vagy elveszíteni?” című előadásában a 2025-ös HR stratégiák és a munkaerő-piaci trendek alakulását mutatta be.

Forrás: ZVKIK

A konferenciát Császár László, a ZVKIK HR Klubjának vezetője nyitotta meg, aki elmondta, a HR szakma felelőssége kulcsfontosságú a fenntartható működésben. A szakmai napon Soóky Andrea szaktanácsadó a munkaerő megtartásáról, Kuti Viktória stratégiai HR igazgató az emberközpontú vezetésről, s dr. Antóni Rita, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkajogi osztályvezetője az egyenlő díjazásról, átlátható bérezésről beszélt. Délután pódiumbeszélgetéssel folytatódott a konferencia. A kamara HR Klubja továbbra is elkötelezett a tudásmegosztás, a szakmai közösségépítés és a felelős munkahelyi kultúra támogatása mellett, közölték.




 


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
