1 órája
Hogyan tartsuk meg a munkaerőt? Az emberközpontú vezetés titkai
„Átlátható bérezés – Megtartó munkahely – A HR jövője” címmel rendezett konferenciát a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Mindszentyneumban. A szakmai napra 70 szakember, cégvezető és érdeklődő érkezett, tájékoztatta lapunkat az iparkamara.
Soóky Andrea szaktanácsadó „Megtartani vagy elveszíteni?” című előadásában a 2025-ös HR stratégiák és a munkaerő-piaci trendek alakulását mutatta be.
Forrás: ZVKIK
A konferenciát Császár László, a ZVKIK HR Klubjának vezetője nyitotta meg, aki elmondta, a HR szakma felelőssége kulcsfontosságú a fenntartható működésben. A szakmai napon Soóky Andrea szaktanácsadó a munkaerő megtartásáról, Kuti Viktória stratégiai HR igazgató az emberközpontú vezetésről, s dr. Antóni Rita, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkajogi osztályvezetője az egyenlő díjazásról, átlátható bérezésről beszélt. Délután pódiumbeszélgetéssel folytatódott a konferencia. A kamara HR Klubja továbbra is elkötelezett a tudásmegosztás, a szakmai közösségépítés és a felelős munkahelyi kultúra támogatása mellett, közölték.