Hogyan tartsuk meg a munkaerőt? Az emberközpontú vezetés titkai

A konferenciát Császár László, a ZVKIK HR Klubjának vezetője nyitotta meg, aki elmondta, a HR szakma felelőssége kulcsfontosságú a fenntartható működésben. A szakmai napon Soóky Andrea szaktanácsadó a munkaerő megtartásáról, Kuti Viktória stratégiai HR igazgató az emberközpontú vezetésről, s dr. Antóni Rita, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkajogi osztályvezetője az egyenlő díjazásról, átlátható bérezésről beszélt. Délután pódiumbeszélgetéssel folytatódott a konferencia. A kamara HR Klubja továbbra is elkötelezett a tudásmegosztás, a szakmai közösségépítés és a felelős munkahelyi kultúra támogatása mellett, közölték.











