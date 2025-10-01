október 1., szerda

Konferencia

53 perce

Ismered ezeket a híres zalai hölgyeket? Lányok és asszonyok, akik a város történelmét alakították (galéria)

Címkék#Simmer Lívia#történet#Szabóné Simon Beáta#Balaicz Zoltán#nő

A „gyengébbik nem” volt annak a történelmi konferenciának a témája, amit Zalaegerszeg városa támogatásával szervezett a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága szerda délelőtt. A szakmai találkozón híres zalaegerszegi nők, valamint kevésbé ismert hölgyek és általuk létrehozott társaságok, szervezetek történetét ismerhette meg a hallgatóság.

Mozsár Eszter
Ismered ezeket a híres zalai hölgyeket? Lányok és asszonyok, akik a város történelmét alakították (galéria)

A legrégebbi hírességet, a Zalaegerszegi Vénuszt Simmer Lívia régész-főmuzeuológus mutatta be.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A múzeum és a levéltár munkatársai – Simmer Lívia, dr. Kulcsár Bálint, Bekő Tamás, Megyeri Anna, Szabóné Simon Beáta, Kiss Nóra, Bojt-Tóth Orsolya és Erős Krisztina - ezúttal is érdekfeszítő előadásokat hoztak, több ezer évet ölelt fel a híres zalaegerszegi nők történelme. Méltán lehetünk büszkék többek között a 6500 éves Zalaegerszegi Vénuszra, az őskori nőalakra, amire 2020-ban bukkantak a régészek a járműipari tesztpálya építésekor. Egy kicsit ugorva az időben egy rendhagyó női életsorsot, a 19. században élt Bakonyi Erzsébet életét ismerhették meg az érdeklődők. Ugyancsak izgalmas volt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének Zalaegerszegi elnöke (Barthelmes Walterné Skublics Celine) életrajza, ahogy a dolgozó nők sorsát a Grész nővérek történetén át bemutató előadás. A konferencián továbbá az 1890-es években és a századelőn működő női kereskedelmi szaktanfolyamokról, a két világháború között dolgozó védőnőkről ugyancsak hallhattak. A 20. század sem maradt ki a sorból, így a hallgatóság a zalaegerszegi munkásnők helyzetét, valamint a Városi Nőtanács történetét is megismerhette.

híres zalaegerszegi nők konferencia
Híres zalaegerszegi nők történetét hallhatták a szakmai találkozón. Előtérben Balaicz Zoltán polgármester, mellette Béres Katalin történszész-főmuzeulógus, levezető elnök. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Így ismerheti meg a fontos témákat a világ

A kutatások és közzétételek célja éppen az, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak a városban, a régióban élő nők, azok, akiket méltatlanul feledtek el, vagy egyáltalán nem ismernek még. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója köszöntőjében emlékezett arra, hogy a 90-es években még egyetemistaként találkozott hasonló témakörrel a régészeti tanulmányok során. Felhívta a figyelmet, hogy tavaly nagyon nagy sikert aratott a modern megközelítésben létrehozott Nőnek lenni akkor című időszaki tárlat, s többször  országos hírre tesz szert a levéltári-könyvtári-múzeumi szakemberek kutatóműhelye.

- A zalaegerszegi tudományos műhely működését folyamatosan támogatja a város, ezt köszönjük – fogalmazott a főigazgató. - Észre kell venni, hogy az innovációs fejlesztések magukkal húzzák a kulturális és tudományos területeket, azok fejlődését. Modern korunk vívmányait, köztük a mesterséges intelligenciát, a közösségi felületeket naponta használjuk mi magunk is. Biztos vagyok benne, hogy ennek a napnak meglesz a lenyomata. Ha azt akarjuk, hogy 4-5 év múlva a mesterséges intelligencia a város helytörténetéről pontos válaszokat adjon, fontos, hogy ezek az előadások az online térben is elérhetőek legyenek - tette hozzá.

Híres Zalaegerszegi nők, előttük is tiszteleg a város

Balaicz Zoltán polgármester a konferencián ígéretet tett. A városban számos emléktábla és köztéri alkotás látható, melyek a fontos történelmi személyeket mutatja be, ám eddig a nők nem kerültek előtérbe. Béres Katalin felvetésére az önkormányzat is elgondolkodott ezen, s hamarosan három olyan nőről emlékeznek meg kiadvány vagy emléktábla formájában, akik kiemelkedő szerepet játszottak a város életében. Így az egykori polgári leányiskola igazgatója, Grész Irma, Háry Emma költő és Dr. Kovács Malvin, az első egerszegi leánygimnazista és orvosnő kap méltó tiszteletet a város részéről.

Nőtörténeti konferencia Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

