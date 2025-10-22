Lezárják a hévízi Tófürdő egy részét – készül az úszósziget a vendégek kényelméért

November 3-tól a Hévízi Tófürdő vendégei az Ady utca felőli bejáraton és a Festetics Fürdőházon keresztül léphetnek be, hiszen több területet lezárnak. Így csak szabadtéri fürdőzésre lesz lehetőség a Hévízi Tófürdő területén.

A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építményt, emiatt lezárták a hévízi Tófürdő központi épületét

Forrás: Tófürdő

A

Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat

a Deák-téri bejárat

a Központi fürdőház („A” épület és „B” terasz)

és a vízfelület északi része („A” épület és a Nyári épület között)

nem lesz nyitva – közölte a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő internetes oldalán. Ezzel együtt fürdőzni csak szabadtéren lehet.

Lezárásokra számíthatnak a vendégek a Hévízi Tófürdő területén november elejétől

Forrás: A Hévízi Tófürdő oldala

A Festetics Fürdőház, a wellnes és a terápiás részleg, a Kinesio-lab, a Vitál Bár és Medio Büfé és a köztük lévő fedett pihenőterek a Festetics Fürdőház és Vitál Bár/Medio Büfé közötti szakaszon – a C és D épület között –, valamint a főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz látogatható, de ez utóbbi időszakosan. A lezárások miatt létszámkorlátot vezetnek be a Tófürdőben.

A mozgássérült vendégeket a Festetics Fürdőházban kialakított koedukált öltözőbe várják, a betegemelő lift pedig a C épületnél, a Vitál bárnál lévő szabadtéri ülőmedencénél működik.

Úszó sziget helyettesíti a fürdőházat a Hévízi Tófürdőben

A lezárások oka, hogy a fürdőház helyett annak állapota miatt ideiglenes létesítményt alakítanak ki, több mint 380 millió forintos kormányzati forrásból.

Limitált lesz a vendégek száma és a nyitvatartás is változik

A Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be.

A téli nyitvatartás alapján még e hét szombatig 9.00 és 17.00 között lehet fürdőzni, október 26. és február 8. között 8.30-kor nyitnak és 16.00 lesz a fürdési és wellness idő vége, február 9-től március 28-ig pedig ismét 9.00 -17.00 óra között fürdőzhetnek a vendégek. A fürdőzési idő vége után még van idő az átöltözésre, hiszen fél óra múlva zár a létesítmény. A téli ünnepek idején pedig így alakul a rend: december 24-én és október 31-én 16.00 órakor lesz a zárás, 2026. január elsején pedig 11:00 órakor nyit ki a tófürdő.

Így alakulnak a belépők és bérletek árai

Két órás jegyek vagy bérletek megváltásával lehet belépni a tófürdőbe.