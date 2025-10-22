2 órája
Lezárják a hévízi Tófürdő egy részét – készül az úszósziget a vendégek kényelméért
November első hétfőjétől csak szabadtéri fürdőzésre lesz lehetőség a hévízi Tófürdő területén. Mint arról többször hírt adtunk, statikai problémák miatt lezárják a fürdőházat, helyette egy ideiglenes úszó szigetet alakítanak ki. A hévízi tófürdő jegyárai is változnak.
Ideiglenes létesítmény épül a Hévízi-tóra a jelenleg lezárt tófürdő épület szolgáltatásainak kiváltására. Minderről kormányhatározat jelent meg.
Forrás: ZH
November 3-tól a Hévízi Tófürdő vendégei az Ady utca felőli bejáraton és a Festetics Fürdőházon keresztül léphetnek be, hiszen több területet lezárnak. Így csak szabadtéri fürdőzésre lesz lehetőség a Hévízi Tófürdő területén.
A
- Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat
- a Deák-téri bejárat
- a Központi fürdőház („A” épület és „B” terasz)
- és a vízfelület északi része („A” épület és a Nyári épület között)
nem lesz nyitva – közölte a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő internetes oldalán. Ezzel együtt fürdőzni csak szabadtéren lehet.
A Festetics Fürdőház, a wellnes és a terápiás részleg, a Kinesio-lab, a Vitál Bár és Medio Büfé és a köztük lévő fedett pihenőterek a Festetics Fürdőház és Vitál Bár/Medio Büfé közötti szakaszon – a C és D épület között –, valamint a főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz látogatható, de ez utóbbi időszakosan. A lezárások miatt létszámkorlátot vezetnek be a Tófürdőben.
A mozgássérült vendégeket a Festetics Fürdőházban kialakított koedukált öltözőbe várják, a betegemelő lift pedig a C épületnél, a Vitál bárnál lévő szabadtéri ülőmedencénél működik.
Úszó sziget helyettesíti a fürdőházat a Hévízi Tófürdőben
A lezárások oka, hogy a fürdőház helyett annak állapota miatt ideiglenes létesítményt alakítanak ki, több mint 380 millió forintos kormányzati forrásból.
Limitált lesz a vendégek száma és a nyitvatartás is változik
A Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be.
A téli nyitvatartás alapján még e hét szombatig 9.00 és 17.00 között lehet fürdőzni, október 26. és február 8. között 8.30-kor nyitnak és 16.00 lesz a fürdési és wellness idő vége, február 9-től március 28-ig pedig ismét 9.00 -17.00 óra között fürdőzhetnek a vendégek. A fürdőzési idő vége után még van idő az átöltözésre, hiszen fél óra múlva zár a létesítmény. A téli ünnepek idején pedig így alakul a rend: december 24-én és október 31-én 16.00 órakor lesz a zárás, 2026. január elsején pedig 11:00 órakor nyit ki a tófürdő.
Így alakulnak a belépők és bérletek árai
Két órás jegyek vagy bérletek megváltásával lehet belépni a tófürdőbe.
A 10 órás, 20 napig érvényes bérlettel napi két alkalommal lehet belépni, ennek ára 13 ezer forint, a 20 órás, 30 napig használható bérlet ára pedig 23 ezer forint. Mindkettő tulajdonosa napi két alkalommal léphet be, és mindegyikhez kétezer forint kauciót is be kell fizetni.