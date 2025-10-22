október 22., szerda

Lezárják a hévízi Tófürdő egy részét – készül az úszósziget a vendégek kényelméért

November első hétfőjétől csak szabadtéri fürdőzésre lesz lehetőség a hévízi Tófürdő területén. Mint arról többször hírt adtunk, statikai problémák miatt lezárják a fürdőházat, helyette egy ideiglenes úszó szigetet alakítanak ki. A hévízi tófürdő jegyárai is változnak.

Keszey Ágnes
Ideiglenes létesítmény épül a Hévízi-tóra a jelenleg lezárt tófürdő épület szolgáltatásainak kiváltására. Minderről kormányhatározat jelent meg.

Forrás: ZH

November 3-tól a Hévízi Tófürdő vendégei az Ady utca felőli bejáraton és a Festetics Fürdőházon keresztül léphetnek be, hiszen több területet lezárnak. Így csak szabadtéri fürdőzésre lesz lehetőség a Hévízi Tófürdő területén.

Hévízi-tó, Hévízi Tófürdő
A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építményt, emiatt lezárták a hévízi Tófürdő központi épületét
Forrás: Tófürdő

A

  • Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat
  • a Deák-téri bejárat
  • a Központi fürdőház („A” épület és „B” terasz)
  •  és a vízfelület északi része („A” épület és a Nyári épület között)

nem lesz nyitva közölte a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő internetes oldalán. Ezzel együtt fürdőzni csak szabadtéren lehet. 

Lezárásokra számíthatnak a vendégek a Hévízi Tófürdő területén november elejétől 
Forrás: A Hévízi Tófürdő oldala

A  Festetics Fürdőház,  a wellnes és a terápiás részleg, a Kinesio-lab, a  Vitál Bár és Medio Büfé és a köztük lévő fedett pihenőterek a Festetics Fürdőház és Vitál Bár/Medio Büfé közötti szakaszon a C és D épület között , valamint a főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz látogatható, de ez utóbbi időszakosan. A lezárások miatt létszámkorlátot vezetnek be a Tófürdőben. 
A mozgássérült vendégeket  a Festetics Fürdőházban kialakított koedukált öltözőbe várják, a betegemelő lift pedig a C épületnél, a Vitál bárnál lévő szabadtéri ülőmedencénél működik.

Úszó sziget helyettesíti a fürdőházat a Hévízi Tófürdőben

A lezárások oka, hogy  a fürdőház helyett annak állapota miatt ideiglenes létesítményt alakítanak ki, több mint 380 millió forintos kormányzati forrásból.

Limitált lesz a vendégek száma  és a nyitvatartás is változik

A Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be.  
A téli nyitvatartás alapján még e hét szombatig 9.00 és 17.00 között lehet fürdőzni, október 26. és február 8. között 8.30-kor nyitnak és 16.00 lesz a fürdési és wellness idő vége, február 9-től március 28-ig pedig ismét 9.00 -17.00 óra között fürdőzhetnek a vendégek. A fürdőzési idő vége után még van idő az átöltözésre, hiszen  fél óra múlva zár a létesítmény.  A téli ünnepek idején pedig így alakul a rend: december 24-én és október 31-én 16.00 órakor lesz a zárás, 2026. január elsején pedig 11:00 órakor nyit ki a tófürdő.

Így alakulnak a belépők és bérletek árai 

Két órás jegyek vagy bérletek megváltásával lehet belépni a tófürdőbe. 

Forrás: Hévízi Tófürdő

A 10 órás,  20 napig érvényes bérlettel napi két alkalommal lehet belépni, ennek ára 13 ezer forint, a 20 órás, 30 napig használható bérlet ára pedig 23 ezer forint. Mindkettő tulajdonosa napi két alkalommal léphet be, és mindegyikhez kétezer forint kauciót is be kell fizetni.  

 

