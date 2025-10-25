október 25., szombat

Figyelem! Ettől a dátumtól korlátozottan látogatható a hévízi tófürdő

#Hévízi Tófürdő#hévízi#főbejárat#épület

Műszaki előkészítő munkálatok miatt lezárják a tó egy részét, illetve korlátozzák a fürdővendégek számát a hévízi tófürdőn november 3-tól - közölte honlapján a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő.

Zaol.hu

Az intézmény tájékoztatása szerint november 3-tól a tófürdő kizárólag az Ady utca felőli bejáraton, a Festetics Fürdőházon keresztül látogatható, fürdeni pedig csak szabadtéren lesz lehetőség - adta hírül az MTI. Látogatható marad a Festetics Fürdőház és a terápiás részleg, a Kinesio-lab, a wellnessrészleg, a fedett pihenőterek a Festetics Fürdőház és a Vitál Bár/Medio Büfé közötti szakaszon, vagyis a C és D épületben, továbbá időszakosan a főbejárat és a Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz. A tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be az egyidejű befogadóképesség függvényében. A közlés szerint zárva lesz a Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat, a Deák téri bejárat, a központi fürdőház, vagyis az A épület és a B terasz, továbbá az A épület és a nyári épület közötti, azaz az északi vízfelület. A mozgássérült vendégek részére a Festetics Fürdőházban kialakított koedukált öltöző áll nyitva, továbbá a C épület szabadtéri ülőmedencéjénél betegbeemelő lift is működik. Mindezek mellett a fedett fürdő és terápiás centrum medencefürdője november 3-tól hosszabbított nyitva tartással várja a vendégeket.

ideiglenes létesítmény kerül a Hévízi-tóra
A hévízi tófürdő korlátozott látogathatóságáról tájékoztattak. Fotó: ZH

A korlátozásokat műszaki előkészítő munkálatok indokolják - olvasható a honlapon. Korábbi közlések szerint a kormány nyáron 381 millió forint támogatást biztosított a hévízi tófürdő tavasszal bezárt tavi fürdőépületének rövid távú kiváltására, egy ideiglenes fedett szigetfürdő kialakítására. A tófürdő központi épületrészét statikai okokból kellett lezárni, mert a 2024 őszén végzett mérések a cölöpökön álló épület jelentősebb mozgását igazolták, a tó aljából a gyógyvízzel felfelé áramló gázok károsították a cölöpfejeket.

