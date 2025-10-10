október 10., péntek

Gedeon névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A helyieket is bevonják a munkába

1 órája

Elindul a Hévízi Tófürdő fejlesztése, már idén jöhet az első komoly változás

Címkék#Nagy Bálint#Hévízi Tófürdő#Hévízi-tó#fejlesztés

Folyamatos az egyeztetés a Hévízi Tófürdő felújításáról. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő a napokban a szakminisztériumokkal és a fürdőváros polgármesterével is tárgyalt az országos jelentőségű beruházásról. A cél, hogy a megújulás úgy valósuljon meg, hogy közben a Hévízi Tófürdő működése folyamatos marad.

Varga Lívia

Folyamatos a munka, az egyeztetés a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Országos Kórházfőigazgatóság, a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei között. A cél közös: a Hévízi Tófürdő megújítása, úgy, hogy közben a működés folyamatos maradhasson, írta közösségi oldalán Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Egyeztetés a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről.
Nagy Bálint (b) és Naszádos Péter is egyeztetett a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről.
Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Egyeztetés a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről

"Terveink szerint az ideiglenes építmény még az év végéig elkészül. A nagyberuházás az egész térség számára kulcsfontosságú, ezért különösen fontos, hogy az előkészítés alapos legyen, és a helyi közösségek, civil szervezetek véleménye is megjelenhessen a folyamatban" - olvasható a politikus bejegyzésében.

Egyeztettek a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről.
Elkezdődött a Hévízi Tófürdő felújításának előkészítése, folyamatos a munka a szakminisztériumokban. Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Közös munka a térség egyik legnagyobb fejlesztéséért

Nagy Bálint a szakminisztériumokkal történt egyeztetés után Naszádos Péterrel, Hévíz polgármesterével tárgyalt a beruházás előkészítéséről. Ennek kapcsán hangsúlyozta: ez a fejlesztés nemcsak országos, hanem térségi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért fontos, hogy a hévíziek véleménye is megjelenjen a folyamatban.

Cél a Hévízi Tófürdő jövőjének biztosítása

"Ennek érdekében munkacsoportot alakítottunk, amelyben a szakterületek képviselői mellett Hévíz város polgármestere és delegáltja is részt vesz. A jelentősebb kérdéseknél pedig a helyi civil szervezeteket is bevonjuk a közös munkába" - ígérte Facebook-bejegyzésében Nagy Bálint, kiemelve, a cél közös: a világon egyedülálló Hévízi-tó értékeinek megőrzése és a Tófürdő jövőjének biztosítása.

A tervezett felújításról számos alkalommal írtunk már portálunkon, beszámoltunk például arról  a szakmai helyszíni bejárásról, amelyen a Hévízi Tófürdő jövőjét érintő legfontosabb kérdések kerültek napirendre. S tudósítottunk arról is, hogy átfogó fejlesztési terv készül. A lezárt tóépületet ideiglenes létesítmény váltja ki, erre 381 millió forintos kormányzati forrást biztosítottak. Mint ismert: az 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, azóta folyamatos figyelemmel kísérik az épület statikai állapotát. A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építményt, melyet emiatt le is zártak. 

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu