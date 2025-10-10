Elindul a Hévízi Tófürdő fejlesztése, már idén jöhet az első komoly változás

Folyamatos a munka, az egyeztetés a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Országos Kórházfőigazgatóság, a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei között. A cél közös: a Hévízi Tófürdő megújítása, úgy, hogy közben a működés folyamatos maradhasson, írta közösségi oldalán Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Nagy Bálint (b) és Naszádos Péter is egyeztetett a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről.

Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Egyeztetés a Hévízi Tófürdő fejlesztéséről

"Terveink szerint az ideiglenes építmény még az év végéig elkészül. A nagyberuházás az egész térség számára kulcsfontosságú, ezért különösen fontos, hogy az előkészítés alapos legyen, és a helyi közösségek, civil szervezetek véleménye is megjelenhessen a folyamatban" - olvasható a politikus bejegyzésében.

Elkezdődött a Hévízi Tófürdő felújításának előkészítése, folyamatos a munka a szakminisztériumokban. Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Közös munka a térség egyik legnagyobb fejlesztéséért

Nagy Bálint a szakminisztériumokkal történt egyeztetés után Naszádos Péterrel, Hévíz polgármesterével tárgyalt a beruházás előkészítéséről. Ennek kapcsán hangsúlyozta: ez a fejlesztés nemcsak országos, hanem térségi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért fontos, hogy a hévíziek véleménye is megjelenjen a folyamatban.

Cél a Hévízi Tófürdő jövőjének biztosítása

"Ennek érdekében munkacsoportot alakítottunk, amelyben a szakterületek képviselői mellett Hévíz város polgármestere és delegáltja is részt vesz. A jelentősebb kérdéseknél pedig a helyi civil szervezeteket is bevonjuk a közös munkába" - ígérte Facebook-bejegyzésében Nagy Bálint, kiemelve, a cél közös: a világon egyedülálló Hévízi-tó értékeinek megőrzése és a Tófürdő jövőjének biztosítása.

A tervezett felújításról számos alkalommal írtunk már portálunkon, beszámoltunk például arról a szakmai helyszíni bejárásról, amelyen a Hévízi Tófürdő jövőjét érintő legfontosabb kérdések kerültek napirendre. S tudósítottunk arról is, hogy átfogó fejlesztési terv készül. A lezárt tóépületet ideiglenes létesítmény váltja ki, erre 381 millió forintos kormányzati forrást biztosítottak. Mint ismert: az 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, azóta folyamatos figyelemmel kísérik az épület statikai állapotát. A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építményt, melyet emiatt le is zártak.

