1 órája
A fürdőváros is beleszólhat a Tófürdő jövőjébe – a munkában helyi civil szervezetek is részt vehetnek
„Óriási siker! Tizenkét év után Hévíz városa hivatalosan is ott lehet a Hévízi-tó és a kórház jövőjének alakításában” – fogalmazott Naszádos Péter, a fürdőváros polgármestere.
Mint mondta, a Hévízi-tó jövőjének alakításában három minisztérium érintett, a fürdőváros pedig azt szerette volna elérni, hogy ezek a tárcák „együtt dolgozzanak, egy irányba tartsanak, és városunk ne csak informálisan vehessen részt a folyamatokban”. Hozzátette: abban, hogy ezt elérték, nagyon sok munkájuk volt Nagy Bálint államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, amiért köszönet illeti a politikust.
Hévízi-tó: formálódik a jövő
– Munkacsoport alakul, amelyben részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és Hévíz önkormányzata, amely két tagot delegálhat: a város polgármesterét és főépítészét – ismertette a részleteket Naszádos Péter. – A jelentősebb kérdéseknél pedig a helyi civil szervezeteket is bevonjuk a közös munkába, így a Hévízi Szobakiadók Szövetségét, a Hello Hévíz – Hévízi Vállalkozók Egyesületét, a TDM-et, illetve a város hoteleinek igazgatói is jelölhetnek egy szakembert maguk közül.
A tervpályázat elbírálásánál is ott lesznek
További fontos eredmény, hogy Hévíz két delegáltja részt vesz majd a nagyprojekt tervbizottságában, a tervpályázatok elbírálásában, méghozzá szavazati jogkörrel.
Mozgott a létesítmény
Amint arról már beszámoltunk, a hévízi Tófürdőre átfogó fejlesztési terv készül, rövid távon pedig, vélhetően még az idén, 381 millió forintos állami forrásból ideiglenes építmény létesül, szolgálva a gyógyulni, fürdőzni vágyókat. Az 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, s a 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló létesítmény mozog, a vízből feljövő gázok rongálják, s emiatt le is zárták azt.
Változások novembertől
- a Tófürdő november 3-tól kizárólag az Ady utcai bejáraton, a Festetics fürdőház felől lesz megközelíthető
- a Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be a munkálatok miatt, meghatározva az egyidejű befogadóképességet
- a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum medencefürdője november 3-tól hosszabbított nyitvatartással várja vendégeit
