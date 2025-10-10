A fürdőváros is beleszólhat a Tófürdő jövőjébe – a munkában helyi civil szervezetek is részt vehetnek

Mint mondta, a Hévízi-tó jövőjének alakításában három minisztérium érintett, a fürdőváros pedig azt szerette volna elérni, hogy ezek a tárcák „együtt dolgozzanak, egy irányba tartsanak, és városunk ne csak informálisan vehessen részt a folyamatokban”. Hozzátette: abban, hogy ezt elérték, nagyon sok munkájuk volt Nagy Bálint államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, amiért köszönet illeti a politikust.

A héten Nagy Bálint és Naszádos Péter ismét egyeztetett a Hévízi-tó jövőjéről

Forrás: ZH

Hévízi-tó: formálódik a jövő

– Munkacsoport alakul, amelyben részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és Hévíz önkormányzata, amely két tagot delegálhat: a város polgármesterét és főépítészét – ismertette a részleteket Naszádos Péter. – A jelentősebb kérdéseknél pedig a helyi civil szervezeteket is bevonjuk a közös munkába, így a Hévízi Szobakiadók Szövetségét, a Hello Hévíz – Hévízi Vállalkozók Egyesületét, a TDM-et, illetve a város hoteleinek igazgatói is jelölhetnek egy szakembert maguk közül.

Lenyűgöző… A cél, hogy a Tófürdő továbbra is vonzza a gyógyulni vágyókat, szerte a világból

Forrás: Tófürdő

A tervpályázat elbírálásánál is ott lesznek

További fontos eredmény, hogy Hévíz két delegáltja részt vesz majd a nagyprojekt tervbizottságában, a tervpályázatok elbírálásában, méghozzá szavazati jogkörrel.

A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építmény, s emiatt le is zárták a központi épületet

Forrás: Tófürdő

Mozgott a létesítmény

Amint arról már beszámoltunk, a hévízi Tófürdőre átfogó fejlesztési terv készül, rövid távon pedig, vélhetően még az idén, 381 millió forintos állami forrásból ideiglenes építmény létesül, szolgálva a gyógyulni, fürdőzni vágyókat. Az 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, s a 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló létesítmény mozog, a vízből feljövő gázok rongálják, s emiatt le is zárták azt.

A térkép a november 3-tól érvényes lezárásokat mutatja

Forrás: Tófürdő