október 10., péntek

Gedeon névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hévízi előrelépés

1 órája

A fürdőváros is beleszólhat a Tófürdő jövőjébe – a munkában helyi civil szervezetek is részt vehetnek

Címkék#Nagy Bálint#Tófürdő#Naszádos Péter#Hévízi-tó#Hévíz

„Óriási siker! Tizenkét év után Hévíz városa hivatalosan is ott lehet a Hévízi-tó és a kórház jövőjének alakításában” – fogalmazott Naszádos Péter, a fürdőváros polgármestere.

Péter B. Árpád

Mint mondta, a Hévízi-tó jövőjének alakításában három minisztérium érintett, a fürdőváros pedig azt szerette volna elérni, hogy ezek a tárcák „együtt dolgozzanak, egy irányba tartsanak, és városunk ne csak informálisan vehessen részt a folyamatokban”. Hozzátette: abban, hogy ezt elérték, nagyon sok munkájuk volt Nagy Bálint államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, amiért köszönet illeti a politikust.

Hévízi-tó
A héten Nagy Bálint és Naszádos Péter ismét egyeztetett a Hévízi-tó jövőjéről
Forrás: ZH

Hévízi-tó: formálódik a jövő

– Munkacsoport alakul, amelyben részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és Hévíz önkormányzata, amely két tagot delegálhat: a város polgármesterét és főépítészét – ismertette a részleteket Naszádos Péter. – A jelentősebb kérdéseknél pedig a helyi civil szervezeteket is bevonjuk a közös munkába, így a Hévízi Szobakiadók Szövetségét, a Hello Hévíz – Hévízi Vállalkozók Egyesületét, a TDM-et, illetve a város hoteleinek igazgatói is jelölhetnek egy szakembert maguk közül. 

Lenyűgöző… A cél, hogy a Tófürdő továbbra is vonzza a gyógyulni vágyókat, szerte a világból
Forrás: Tófürdő

A tervpályázat elbírálásánál is ott lesznek

További fontos eredmény, hogy Hévíz két delegáltja részt vesz majd a nagyprojekt tervbizottságában, a tervpályázatok elbírálásában, méghozzá szavazati jogkörrel. 

A 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló épület mozog, a vízből feljövő gázok rongálják az építmény, s emiatt le is zárták a központi épületet
Forrás: Tófürdő

Mozgott a létesítmény

Amint arról már beszámoltunk, a hévízi Tófürdőre átfogó fejlesztési terv készül, rövid távon pedig, vélhetően még az idén, 381 millió forintos állami forrásból ideiglenes építmény létesül, szolgálva a gyógyulni, fürdőzni vágyókat. Az 1968-ban épült tavi fürdőházat legutóbb 2005-ben építették át, s a 2024 őszén végzett mérések szerint a cölöpökön álló létesítmény mozog, a vízből feljövő gázok rongálják, s emiatt le is zárták azt.

A térkép a november 3-tól érvényes lezárásokat mutatja
Forrás: Tófürdő

Változások novembertől

  • a Tófürdő november 3-tól kizárólag az Ady utcai bejáraton, a Festetics fürdőház felől lesz megközelíthető
  • a Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be a munkálatok miatt, meghatározva az egyidejű befogadóképességet
  • a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum medencefürdője november 3-tól hosszabbított nyitvatartással várja vendégeit

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu