Zaol-podcast: Újjászületett az „Igazi Szerelem” című retro sláger

Nagypáliból indul ismét hódító útjára a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb popslágere. A Help „Igazi Szerelem” című dala a formáció frontemberének zalai otthonában kapott új köntöst. A Zaol-podcast mai adásában az ezredforduló környékének zenei hangulatát elevenítjük fel.

Zaol-podcast: Újjászületett az „Igazi Szerelem” című retro sláger

A Help zenekar 1997-ben alakult, és hamar a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőjévé vált. A pop-rock stílusban alkotó csapat jellegzetes hangzását dallamos szerzemények, őszinte dalszövegek és erőteljes színpadi jelenlét jellemezte. A srácok több nagy slágert írtak, de csak két lemezig jutottak. Azt, hogy végül miért hagyták abba, eláruljuk a mai beszélgetésben.

A Zaol-podcast vendége Pap Krisztián, a Help alapítója, aki immár Nagypáliban él. A zenész újrakezdésről, nosztalgiáról és a zalai életéről is mesél.

A podcastból megtudhatjuk:

- mi inspirálta a dal újrakiadását

- miért nem Dobrády Ákos lett a Help másik alapítója

- hogyan kapcsolódik össze a zenei múlt és a zalai jelen

- és milyen további retro slágerek várnak a leporolásra.

Help Krisz elárulja még, hogy miért volt fontos a régi daloknál a sokszor ismétlődő refrén és az is kiderül, vajon zokon vette-e Kozsó, hogy a zenekarból nem készíthetett trendi fiúcsapatot.

A dosszié további cikkei


 

