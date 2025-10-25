42 perce
Zaol-podcast: Újjászületett az „Igazi Szerelem” című retro sláger
Nagypáliból indul ismét hódító útjára a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb popslágere. A Help „Igazi Szerelem” című dala a formáció frontemberének zalai otthonában kapott új köntöst. A Zaol-podcast mai adásában az ezredforduló környékének zenei hangulatát elevenítjük fel.
A Help zenekar 1997-ben alakult, és hamar a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőjévé vált. A pop-rock stílusban alkotó csapat jellegzetes hangzását dallamos szerzemények, őszinte dalszövegek és erőteljes színpadi jelenlét jellemezte. A srácok több nagy slágert írtak, de csak két lemezig jutottak. Azt, hogy végül miért hagyták abba, eláruljuk a mai beszélgetésben.
A Zaol-podcast vendége Pap Krisztián, a Help alapítója, aki immár Nagypáliban él. A zenész újrakezdésről, nosztalgiáról és a zalai életéről is mesél.
A podcastból megtudhatjuk:
- mi inspirálta a dal újrakiadását
- miért nem Dobrády Ákos lett a Help másik alapítója
- hogyan kapcsolódik össze a zenei múlt és a zalai jelen
- és milyen további retro slágerek várnak a leporolásra.
Help Krisz elárulja még, hogy miért volt fontos a régi daloknál a sokszor ismétlődő refrén és az is kiderül, vajon zokon vette-e Kozsó, hogy a zenekarból nem készíthetett trendi fiúcsapatot.
