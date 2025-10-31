1 órája
Ingatlantulajdonosként akár 150 ezer forintos büntetést is kaphat, ha erről az apróságról megfeledkezik
Jelentős, akár 150 ezer forintos bírság is fenyegeti azokat az ingatlantulajdonosokat, akik látszólag nüansznyi kötelességükről megfeledkeznek. A házszámtáblák kihelyezése kötelező feladat, amiről az önkormányzati törvény rendelkezik.
Mindezzel a haon.hu, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Hírportál foglalkozott részletesen a közelmúltban. Miután általános érvényű témáról van szó, így részben az általuk írottakra hivatkozva, részben saját tapasztalatokra hagyatkozva mi is összefoglaljuk a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A házszámtáblák kihelyezését az önkormányzati törvény szabályozza
Mint az a haon.hu hivatkozott írásában is fellelhető, a házszámtáblák kihelyezését az önkormányzati törvény szabályozza. A jogszabály szerint a jelölésköteles épületeken a tulajdonos kötelessége feltüntetni a házszámot, aminek elsődleges célja a tájékozódás elősegítése, azaz veszélyhelyzet esetén eligazítást nyújtani a mentőszolgálat vagy a rendőrség számára, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.
Szankciót vonhat maga után
Az önkormányzati törvény arról is rendelkezik, hogy az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az épületeiken. A lehetséges jogkövetkezményeket az adott önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia. Elrendelhetik például a házszám kitűzését, de pénzbírság kiszabásával is élhetnek, aminek összegét ugyancsak az önkormányzat állapíthatja meg. Erről már egy debreceni ügyvéd, Nemes Imre beszélt a haon.hu munkatársainak. Úgy fogalmazott: több település esetében is előfordult már, hogy az önkormányzat általános felhívással élt az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy helyezzék ki a házszámot. Az ügyvéd ugyanakkor azt is hozzátette: amennyiben a konkrét településen nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelet, úgy a törvényi előírás ellenére sem érheti hátrányos jogkövetkezmény a házszámkihelyezést elmulasztó személyt.
Inkább az általános felhívás a jellemző
A haon.hu idézi Győrfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét, aki elmondta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet. A mulasztásért többek közt ezért is járhat bírság, aminek összege helyszíni ellenőrzés során akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forint is lehet. Zalában nem tudunk olyan esetről, hogy bírság kiszabásával élt volna önkormányzat egy házszám kihelyezését elmulasztó ingatlantulajdonossal szemben.
Rákérdeztünk több önkormányzatnál is, és nagyjából hasonló válaszokat kaptunk: inkább általános felhívásokkal szoktak élni a lakosság felé, amiben kérik ezen kötelességük betartását. Ahogy Erdei Csaba, Zalacséb polgármestere fogalmazott: vannak a közösségi együttélés szabályozását illetően feladatai az önkormányzatoknak – például a szabadtéri tüzelésekkel kapcsolatosan –, de ezeknél Zalacséb esetében sosem a szankcionálás volt az elsődleges cél. A polgármester olyan esetre pedig egyáltalán nem emlékszik, hogy a házszám kihelyezésének elmulasztása miatt történt volna intézkedés a településen.
Segítség a mentőknek, tűzoltóknak
A házszámok kihelyezésének témakörével egy konkrét pusztaszentlászlói eset kapcsán tavaly tavasszal is foglalkoztunk már. Akkor a mentők számára okozott nehézséget, hogy megfelelő jelzés hiányában azonnal megtalálják a keresett ingatlant. Kaj Istvánt, a község polgármesterét ez nemcsak arra motiválta, hogy megújítsák az információs táblarendszerüket, azaz pótolják azokat az utcanévjelző táblákat, amelyek az évek során elvesztek, „elkoptak” vagy eleve is hiányoztak, de amolyan lakosságot támogató helyi programként a házszámtáblák beszerzéséhez is segítséget nyújtottak.
Az önkormányzat vállalta fel a szervezést
Első körben szórólapon hívtuk fel a helyi lakosok figyelmét a házszámok meglétének fontosságára, s egyben azt is felajánlottuk, hogy felvállaljuk helyettük a házszámtáblák beszerzését, elkészíttetését
– magyarázta Kaj István. – Húszas nagyságrendben érkezett erre vonatkozó igény. A házszámtáblák elkészíttetésének költségvonzata természetesen nem az önkormányzatot terhelte, mi a szervezést, koordinálást vállaltuk, és sikeresen le is vezényeltük ezt a programot.
Egységes arculat
Kaj István szerint ez arra is lehetőséget teremtett, hogy egységes arculatú táblákat készíttessenek. Az önkormányzati törvény amúgy ennek szabályozására is lehetőséget biztosít, a települési önkormányzatok – ha akarják – korlátozhatják, szabályozhatják a táblák kihelyezésének lehetőségeit. A településkép egységesítése érdekében előírhatják például a használt színeket vagy betűtípust. Zalában erre sem találtunk példát.