Házasság első látásra: titokzatos zalai szingli is keresi a párját

A TV2 televízió csatornáján október 13-án hétfőn este elrajtolt a Házasság első látásra című párkapcsolati reality műsor, mely sokakat szegezett a képernyő elé. A Házasság első látásra 3. évadában a szereplők az ideális pár megtalálását egy szakértői csapatra bízzák. Bár még nem került képernyőre, de zalai résztvevője is lesz a műsornak, hogy ki ő, a cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Házasság első látásra: titokzatos zalai szingli is keresi a párját

Forrás: Jagicza Péter/Facebook

A TV2 hivatalos oldalán, a Házasság első látásra című műsorról azt írták: a világsikerű formátumot már 30 országban tűzték képernyőre Ausztráliától, Olaszországon át Norvégiáig, és közel 100 évadot élt meg. A műsor a párkeresés egy új dimenzióját nyitja meg azoknak a magányos szíveknek, akik a tudományt hívják segítségül az igazi megtalálásához. A különleges televíziós formátumban a szereplők az ideális pár megtalálását egy szakértői csapatra bízzák. Arra vállalkoznak, hogy teljesen vakon, a szakértői csapat által számukra ideálisnak talált partnerrel, az első találkozásukkor összeházasodnak.

házasság első látásra
Forrás: Jagicza Péter/Facebook

Házasság első látásra: az esküvőn találkoznak

A pszichológia területén elismert szaktekintélyek gondosan, tudományos alapokra támaszkodva, és a szakmában szerzett tapasztalataik alapján kutatják fel számukra a tökéletes társat. A kísérlet olyannyira valós, hogy a párok először tényleg az esküvőn találkoznak csak, ott pillantják meg egymást és miután kimondták a boldogító igent, kezdetét veszi életük legnagyobb kalandja. Az izgalmas műsorba 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az, hogy társra találjanak.

Fiatal zalai vállalkozó...

A Facebookon egy hírportál a TV2 sajtószoba információira hivatkozva a jelentkezőket is bemutatta. Portálunk itt szúrta ki egy zalai fiatal bemutatkozását: Jagicza Peti – „A céltudatos” 25 éves romantikus fiatal vállalkozó Zalacsányból. Mindene a család, és a kísérletbe leendő gyermekei anyját jött megtalálni. „Az alapértékrend nekem nagyon fontos, illetve az arra való törekvés, hogy normális életet éljünk, tisztelettel, becsülettel.”

Vajon ki lesz a felesége?

Utóbbi férfit az első műsorban még nem láthatták a nézők, de hamarosan bizonyára képernyőre kerül, hiszen a műsor felvezető előzetesben már feltűnt. Illetve a zalacsányi fiatal Facebook-oldalán posztolt, amihez ennyit írt: "Vajon ki lesz a feleségem? Október 13-tól Dupla részekkel..."

 

