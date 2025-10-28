55 perce
Hatalmas lángok csaptak fel a szőlőhegyen! Ezért festette vörösre a tűz az ég alját
Hatalmas máglya fénye festette vörösre az ég alját Zala egyik legszebb pontján. Nem tűzeset, s nem is természeti katasztrófa történt Pusztaszentlászlón, hanem a haza bölcse, Deák Ferenc nevéhez köthető régi hagyományt vettek át a helyiek.
A történetírók elbeszélései szerint – illetve amint az a Pulszky Ferencnek 1859 márciusában írt levélből is kiderült – Deák Ferenc a nyarakat rendszeresen Zalában töltötte, majd mielőtt Pest-Budára visszatelepedett volna, felment a szőlőhegyeken található pincékhez, hogy ott rituális tűzgyújtással köszönjön el az önként vállalt remeteségétől. A haza bölcse ezen szokását elevenítette fel néhány évvel ezelőtt Pusztaszentlászló közössége. Azé a településé, ahol nagyon sokat időzött Deák Ferenc, hiszen ott volt nővére, Deák Klára családjának birtoka. Az Oszterhueber kúria azt követően vált Deák Ferenc nyári rezidenciájává, hogy túladott kehidai birtokain.
A haza bölcse iránti tisztelet kifejezése
- Amikor tudomást szereztünk Deák Ferenc ezen szokásáról, a haza bölcse iránti tiszteletünk egyik jeléül úgy döntöttünk, hogy felelevenítjük ezt a rituálét – mondta Kaj István, Pusztaszentlászló polgármestere. – Ahogy annak idején ő, úgy október közepén-végén mi is feljövünk a szőlőhegyre, meggyújtjuk a máglyát, illetve egymással beszélgetve, egy finom pohár bor mellett megidézzük szellemiségét is. Ennek a szokásnak egyik állandó közreműködője a helyi dalkör, de általában hívunk más vendégeket is.
Az Oszterhueber család leszármazottai is jelen voltak
A dalkör tagjai mellett idén a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulói adtak műsort a megemlékezésen. Az összejövetelt megtisztelték az Oszterhueber család tagjai is. A jogi doktorátust szerzett Oszterhueber Krisztián korábban is járt már Pusztaszentlászlón, de az ünnepségre most első alkalommal tudott eljönni feleségével és gyermekeikkel.