Hatalmas lángok csaptak fel a szőlőhegyen! Ezért festette vörösre a tűz az ég alját

A történetírók elbeszélései szerint – illetve amint az a Pulszky Ferencnek 1859 márciusában írt levélből is kiderült – Deák Ferenc a nyarakat rendszeresen Zalában töltötte, majd mielőtt Pest-Budára visszatelepedett volna, felment a szőlőhegyeken található pincékhez, hogy ott rituális tűzgyújtással köszönjön el az önként vállalt remeteségétől. A haza bölcse ezen szokását elevenítette fel néhány évvel ezelőtt Pusztaszentlászló közössége. Azé a településé, ahol nagyon sokat időzött Deák Ferenc, hiszen ott volt nővére, Deák Klára családjának birtoka. Az Oszterhueber kúria azt követően vált Deák Ferenc nyári rezidenciájává, hogy túladott kehidai birtokain.

Pusztaszentlászlón idén is máglyát gyújtottak a haza bölcse, Deák Ferenc tiszteletére. A kép bal oldalán Kaj István, mellette az Oszterhueber család leszármazottai

Fotó: Gyuricza Ferenc

A haza bölcse iránti tisztelet kifejezése

- Amikor tudomást szereztünk Deák Ferenc ezen szokásáról, a haza bölcse iránti tiszteletünk egyik jeléül úgy döntöttünk, hogy felelevenítjük ezt a rituálét – mondta Kaj István, Pusztaszentlászló polgármestere. – Ahogy annak idején ő, úgy október közepén-végén mi is feljövünk a szőlőhegyre, meggyújtjuk a máglyát, illetve egymással beszélgetve, egy finom pohár bor mellett megidézzük szellemiségét is. Ennek a szokásnak egyik állandó közreműködője a helyi dalkör, de általában hívunk más vendégeket is.

Az Oszterhueber család leszármazottai is jelen voltak

A dalkör tagjai mellett idén a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulói adtak műsort a megemlékezésen. Az összejövetelt megtisztelték az Oszterhueber család tagjai is. A jogi doktorátust szerzett Oszterhueber Krisztián korábban is járt már Pusztaszentlászlón, de az ünnepségre most első alkalommal tudott eljönni feleségével és gyermekeikkel.