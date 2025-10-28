október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rituális máglyagyújtás

33 perce

Hatalmas lángok csaptak fel a szőlőhegyen! Ezért festette vörösre a tűz az ég alját

Címkék#rituálék#megemlékezés#tűzgyújtás#történelem#Deák Ferenc

Hatalmas máglya fénye festette vörösre az ég alját Zala egyik legszebb pontján. Nem tűzeset, s nem is természeti katasztrófa történt Pusztaszentlászlón, hanem a haza bölcse, Deák Ferenc nevéhez köthető régi hagyományt vettek át a helyiek.

Gyuricza Ferenc

A történetírók elbeszélései szerint – illetve amint az a Pulszky Ferencnek 1859 márciusában írt levélből is kiderült – Deák Ferenc a nyarakat rendszeresen Zalában töltötte, majd mielőtt Pest-Budára visszatelepedett volna, felment a szőlőhegyeken található pincékhez, hogy ott rituális tűzgyújtással köszönjön el az önként vállalt remeteségétől. A haza bölcse ezen szokását elevenítette fel néhány évvel ezelőtt Pusztaszentlászló közössége. Azé a településé, ahol nagyon sokat időzött Deák Ferenc, hiszen ott volt nővére, Deák Klára családjának birtoka. Az Oszterhueber kúria azt követően vált Deák Ferenc nyári rezidenciájává, hogy túladott kehidai birtokain.

Pusztaszentlászlón idén is máglyát gyújtottak a Haza Bölcse, Deák Ferenc tiszteletére. A kép bal oldalán Kaj István, mellette az Oszterhueber család leszármazottai
Pusztaszentlászlón idén is máglyát gyújtottak a haza bölcse, Deák Ferenc tiszteletére. A kép bal oldalán Kaj István, mellette az Oszterhueber család leszármazottai
Fotó: Gyuricza Ferenc

A haza bölcse iránti tisztelet kifejezése

- Amikor tudomást szereztünk Deák Ferenc ezen szokásáról, a haza bölcse iránti tiszteletünk egyik jeléül úgy döntöttünk, hogy felelevenítjük ezt a rituálét – mondta Kaj István, Pusztaszentlászló polgármestere. – Ahogy annak idején ő, úgy október közepén-végén mi is feljövünk a szőlőhegyre, meggyújtjuk a máglyát, illetve egymással beszélgetve, egy finom pohár bor mellett megidézzük szellemiségét is. Ennek a szokásnak egyik állandó közreműködője a helyi dalkör, de általában hívunk más vendégeket is.

Az Oszterhueber család leszármazottai is jelen voltak

A dalkör tagjai mellett idén a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola tanulói adtak műsort a megemlékezésen. Az összejövetelt megtisztelték az Oszterhueber család tagjai is. A jogi doktorátust szerzett Oszterhueber Krisztián korábban is járt már Pusztaszentlászlón, de az ünnepségre most első alkalommal tudott eljönni feleségével és gyermekeikkel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu