október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

A Kárpátokban már dúl a tél, nálunk mikor jön a hó? Ezt mondják a meteorológusok

Címkék#tél#Kékestető#fordulat

Ha már az Alpokban és a Kárpátokban havazik, nálunk vajon mikor érzik a cudar idő? Erre ad választ a Köpönyeg portál.

Mozsár Eszter
A Kárpátokban már dúl a tél, nálunk mikor jön a hó? Ezt mondják a meteorológusok

Megérkezett a hó a Transzfogarasra. Hazánkban mikor várható?

Forrás: Meteoplus/FB

Csúnya idő van a környező hegyekben, Magyarországon vajon kell számítanunk a zimankóra? A koponyeg.hu szerint egyelőre nem várható nálunk havazás, maximum esőre kell számítani. A legmagasabb ponton, a Kékestetőn sem valószínű a hóesés. Ám figyelni kell, „szeptember vége és október eleje mindig hoz hirtelen fordulatokat, hiszen a nyár melege végleg átadja a helyét az ősz hidegebb, gyakran szelesebb arcának”, írja a portál. A meteorológusok intenek, a tél közelít, s előbb-utóbb hazánkban is megjelennek majd az első hópelyhek. Addig azonban maradnak a jégdarás záporok, a hűvös reggelek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu