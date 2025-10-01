A Kárpátokban már dúl a tél, nálunk mikor jön a hó? Ezt mondják a meteorológusok

Csúnya idő van a környező hegyekben, Magyarországon vajon kell számítanunk a zimankóra? A koponyeg.hu szerint egyelőre nem várható nálunk havazás, maximum esőre kell számítani. A legmagasabb ponton, a Kékestetőn sem valószínű a hóesés. Ám figyelni kell, „szeptember vége és október eleje mindig hoz hirtelen fordulatokat, hiszen a nyár melege végleg átadja a helyét az ősz hidegebb, gyakran szelesebb arcának”, írja a portál. A meteorológusok intenek, a tél közelít, s előbb-utóbb hazánkban is megjelennek majd az első hópelyhek. Addig azonban maradnak a jégdarás záporok, a hűvös reggelek.