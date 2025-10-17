október 17., péntek

Hatósági jelzés meghamisítása

32 perce

Lehet, hogy jó ötletnek tűnt ideiglenes rendszámtáblákkal autózni, ám sem a rendőrség, sem az ügyészség nem díjazza azt!

Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a zalaegerszegi járási ügyészség két férfi ellen. A vádlottaknak jogosulatlan rendszámhasználat, valamint a hatósági jelzés meghamisítása miatt kell a törvény előtt felelniük.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: egy 35 éves, pókaszepetki férfi 2023. évtől egyéni vállalkozóként végzett személy- és könnyűgépjármű kiskereskedelmi tevékenységet. Kérelmére a Vas Vármegyei Kormányhivatal szombathelyi járási hivatala 2023. január 25-én ideiglenes rendszámtáblákat adott ki, az azokhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedéllyel és hitelesített gépjármű-indítási naplóval együtt. Ezeket az ideiglenes rendszámtáblákat csak gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, illetve vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy volt jogosult használni a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítására, továbbá kereskedelmi célú kipróbálására. A férfi ennek ellenére 2023. december 20. napján, illetve 2023. december 23. napján a hatósági jelzésű ideiglenes rendszámtáblákat – alkalmanként 15 ezer forint ellenérték fejében – átadta vádlott társának, aki azokat jogosulatlanul saját, rendszám nélküli, illetve forgalomból kivont gépjárműveire szerelte fel. Cselekményének leplezésére a férfi magánál tartott olyan – általuk közösen készített – hamis iratokat is, miszerint a rendszám használatára jogosult vállalkozás alkalmazásában áll.

Az ideiglenes rendszám jogosulatlan átadása a hatósági jelzés meghamisításának számít
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Meghamisított hatósági jelzéssel bukott le

Az ily módon meghamisított hatósági jelzésű tehergépjárművel a férfi 2023. december 20-án éjszaka Ausztriából Magyarországra közlekedett, illetve 2023. december 21-én újra használta a meghamisított hatósági jelzésű járművet. A vádlott 2023. december 23-án a 15 ezer forintért megszerzett ideiglenes rendszámtáblákat felszerelte a forgalomból kivont személygépkocsijára is, amivel Pókaszepetken közlekedett, ahol közúti ellenőrzés alá vonták. A rendőri ellenőrzés során kiderült, hogy a jármű hamis hatósági jelzéssel vett részt a forgalomban. 

Társtettesként kell felelniük cselekedeteikért

A zalaegerszegi járási ügyészség a két férfi – mint társtettesek – ellen egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat.

 

