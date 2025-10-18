Használt autót vásárolnál? Mutatjuk, melyik típust érdemes elfelejtened – és melyiket vedd meg bátran (galéria)

A használtautó-vásárlás felelősségteljes döntést kíván, ezért ezen a területen is érdemes szakemberhez fordulni. Nagykanizsán az Istiván Autó Kft. egyik értékesítője, Zakó Péter kérésünkre igyekezett több nézőpontból megközelíteni a kérdéskört. A legrosszabb autókon keresztül eljutott a legmegbízhatóbb autókig, melyeket mindenképpen ajánl az autóvásárlás előtt állóknak.

Használtautó-vásárlás: a legmegbízhatóbb autók között megtalálható a Skoda Octavia

Fotó: Szakony Attila

Használtautó-vásárlás: melyiket soha?

– Nem választanék 1 literes turbós benzinmotorral Ford Focus típusú használt autót, mert nem tartom jó konstrukciónak, és a tapasztalataink is utóbbi megállapítást támasztják alá – fogalmazott. – Ugyanezen okok miatt szintén nem vennék 1.2-es turbós benzinmotorral szerelt Opel Grandland, illetve Crossland típusú autókat sem. Nem tudok elvonatkoztatni az autók erőforrásától, hiszen a motor az autók lelke, ott dől el minden, ezért különösen fontosnak érzem ezt a szempontot. Szintén nem vennék 1.2-es, turbós, benzines Nissan Qashqai márkájú SUV autót, illetve 2.2-es dízel Mazda 6-os szériát sem.

Amerre a szem ellát, mindenütt Skoda köszön vissza. Ez nem meglepő, hiszen az egyik legmegbízhatóbb autó

Fotó: Szakony Attila

15 év, más szempontok...

Ha kicsit visszarepülünk az időben, Zakó Péter szerint elmondható: annak, hogy egy autó, ami legendásan jó konstrukció, vagy megbízhatatlan autó hírében állt, 15 év távlatából már nincs jelentősége. 15 év használata, szervizelése sokkal többet nyom a latba. Ezt példával is alátámasztotta.

– Lehet, hogy vesz valaki egy 1.9-es Volkswagen Passat TDI típusú autót, ami legenda volt a maga idejében, ám esetleg "lelakott" állapotban van, és semmi köszönet nem lesz benne – emlékeztetett. – De az is elképzelhető, hogy veszünk egy olyan autót, amit a maga korában mindenki lesajnált. Közben pedig lelkiismeretesen karbantartották, vigyáztak rá, óvták, és most kiváló autó lehet. Ez pedig azt is jelenti, hogy 15 éves korban kevésbé számít a márka, a konstrukció, sokkal inkább az, hogy milyen körülmények között tartották.

Mintha egy új autó belső tere lenne, pedig használt, csak vigyáztak rá.

Fotó: Szakony Attila

Melyik a legmegbízhatóbb autó?

A legmegbízhatóbb autók terén is határozott véleményt fogalmazott meg Zakó Péter, és ötleteket is adott az autóvásárlás előtt állóknak.