október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepő lista

2 órája

Használt autót vásárolnál? Szakértő mondja el, melyik típust érdemes elfelejtened – és melyiket vedd meg bátran (galéria)

Címkék#turbós benzines#használt autó#Skoda Octavia#Ford Focus#autó

A vásárlók egy része az interneten keresztül kutatja a számára legmegfelelőbb autót. A használtautó-vásárlás viszont nem szerencsejáték, felelősségteljes döntést kíván. Cikkünkből most megtudhatod, melyek azok a gépjárművek, amiket soha ne válassz, és melyik a három legmegbízhatóbb autó.

Benedek Bálint
Használt autót vásárolnál? Szakértő mondja el, melyik típust érdemes elfelejtened – és melyiket vedd meg bátran (galéria)

A használtautó-vásárlás nem szerencsejáték, Zakó Péter segít a jó döntés meghozatalában

Fotó: Szakony Attila

A használtautó-vásárlás felelősségteljes döntést kíván, ezért ezen a területen is érdemes szakemberhez fordulni. Nagykanizsán az Istiván Autó Kft. egyik értékesítője, Zakó Péter kérésünkre igyekezett több nézőpontból megközelíteni a kérdéskört. A legrosszabb autókon keresztül eljutott a legmegbízhatóbb autókig, melyeket mindenképpen ajánl az autóvásárlás előtt állóknak.

használtautó-vásárlás
Használtautó-vásárlás: a legmegbízhatóbb autók között megtalálható a Skoda Octavia
Fotó: Szakony Attila

Használtautó-vásárlás: melyiket soha?

– Nem választanék 1 literes turbós benzinmotorral Ford Focus típusú használt autót, mert nem tartom jó konstrukciónak, és a tapasztalataink is utóbbi megállapítást támasztják alá – fogalmazott. – Ugyanezen okok miatt szintén nem vennék 1.2-es turbós benzinmotorral szerelt Opel Grandland, illetve Crossland típusú autókat sem. Nem tudok elvonatkoztatni az autók erőforrásától, hiszen a motor az autók lelke, ott dől el minden, ezért különösen fontosnak érzem ezt a szempontot. Szintén nem vennék 1.2-es, turbós, benzines Nissan Qashqai márkájú SUV autót, illetve 2.2-es dízel Mazda 6-os szériát sem.

használt autó vásárlás
Amerre a szem ellát, mindenütt Skoda köszön vissza. Ez nem meglepő, hiszen az egyik legmegbízhatóbb autó
Fotó: Szakony Attila

15 év, más szempontok...

Ha kicsit visszarepülünk az időben, Zakó Péter szerint elmondható: annak, hogy egy autó, ami legendásan jó konstrukció, vagy megbízhatatlan autó hírében állt, 15 év távlatából már nincs jelentősége. 15 év használata, szervizelése sokkal többet nyom a latba. Ezt példával is alátámasztotta.

– Lehet, hogy vesz valaki egy 1.9-es Volkswagen Passat TDI típusú autót, ami legenda volt a maga idejében, ám esetleg "lelakott" állapotban van, és semmi köszönet nem lesz benne – emlékeztetett. – De az is elképzelhető, hogy veszünk egy olyan autót, amit a maga korában mindenki lesajnált. Közben pedig lelkiismeretesen karbantartották, vigyáztak rá, óvták, és most kiváló autó lehet. Ez pedig azt is jelenti, hogy 15 éves korban kevésbé számít a márka, a konstrukció, sokkal inkább az, hogy milyen körülmények között tartották.

Mintha egy új autó belső tere lenne, pedig használt, csak vigyáztak rá.
Fotó: Szakony Attila

Melyik a legmegbízhatóbb autó?

A legmegbízhatóbb autók terén is határozott véleményt fogalmazott meg Zakó Péter, és ötleteket is adott az autóvásárlás előtt állóknak.

– A személygépkocsik svájci bicskája a Skoda Octavia, ami mindenre jó – mondta. – Kiváló családi autónak, üzleti autónak, de akár még "anyataxinak" is. Ezt a típust nyugodtan meg lehet vásárolni több erőforrással:

  • 1.5-ös turbós benzinmotorral,
  • 2013 után gyártott 1.4-es turbós benzinmotorral,
  • 2 literes dízelmotorral.

Zakó Péter a második helyre sorolta az 1.4-es turbós benzinmotorral szerelt 2017-es Opel Astra "K" szériát, amiből sokat értékesítettek. Nagyon pozitív a visszajelzés ezekről az autókról, egy-két apró típushibát leszámítva nagyon stabilan működnek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára lépett fel a mi autónk, vagyis a Suzuki. Ebből az 1.4-es turbós benzines Suzuki Vitara, vagy S-Cross típusok szinte az örökkévalóságnak készültek és remek használt autók a palettán.

használt autó vásárlás
Balról egy Opel, ez is jó választás lehet, ha valaki a használtautó-piacon keresgél
Fotó: Szakony Attila

Vásárlás előtt állapotfelmérés?

– Attól függetlenül, hogy az előbb felsorolt autók alapvetően jó konstrukciók, mindig az adott, kiválasztott példányt kell megvizsgálni – szögezte le a szakértő. – Ha valaki nem biztos a dolgában, akkor mindenképpen vigye el egy állapotfelmérésre, hiszen könnyen lehetnek még az ilyen autókban is rejtett hibák. Sajnos bármilyen, egyébként kiváló autóval átverhetik az ügyfeleket, tehát mindig körültekintően kell eljárniuk az autóvásárlás előtt állóknak.

A legrosszabb és a legmegbízhatóbb autók egy helyen

Fotók: Szakony Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu