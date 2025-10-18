2 órája
Használt autót vásárolnál? Szakértő mondja el, melyik típust érdemes elfelejtened – és melyiket vedd meg bátran (galéria)
A vásárlók egy része az interneten keresztül kutatja a számára legmegfelelőbb autót. A használtautó-vásárlás viszont nem szerencsejáték, felelősségteljes döntést kíván. Cikkünkből most megtudhatod, melyek azok a gépjárművek, amiket soha ne válassz, és melyik a három legmegbízhatóbb autó.
A használtautó-vásárlás nem szerencsejáték, Zakó Péter segít a jó döntés meghozatalában
Fotó: Szakony Attila
A használtautó-vásárlás felelősségteljes döntést kíván, ezért ezen a területen is érdemes szakemberhez fordulni. Nagykanizsán az Istiván Autó Kft. egyik értékesítője, Zakó Péter kérésünkre igyekezett több nézőpontból megközelíteni a kérdéskört. A legrosszabb autókon keresztül eljutott a legmegbízhatóbb autókig, melyeket mindenképpen ajánl az autóvásárlás előtt állóknak.
Használtautó-vásárlás: melyiket soha?
– Nem választanék 1 literes turbós benzinmotorral Ford Focus típusú használt autót, mert nem tartom jó konstrukciónak, és a tapasztalataink is utóbbi megállapítást támasztják alá – fogalmazott. – Ugyanezen okok miatt szintén nem vennék 1.2-es turbós benzinmotorral szerelt Opel Grandland, illetve Crossland típusú autókat sem. Nem tudok elvonatkoztatni az autók erőforrásától, hiszen a motor az autók lelke, ott dől el minden, ezért különösen fontosnak érzem ezt a szempontot. Szintén nem vennék 1.2-es, turbós, benzines Nissan Qashqai márkájú SUV autót, illetve 2.2-es dízel Mazda 6-os szériát sem.
15 év, más szempontok...
Ha kicsit visszarepülünk az időben, Zakó Péter szerint elmondható: annak, hogy egy autó, ami legendásan jó konstrukció, vagy megbízhatatlan autó hírében állt, 15 év távlatából már nincs jelentősége. 15 év használata, szervizelése sokkal többet nyom a latba. Ezt példával is alátámasztotta.
– Lehet, hogy vesz valaki egy 1.9-es Volkswagen Passat TDI típusú autót, ami legenda volt a maga idejében, ám esetleg "lelakott" állapotban van, és semmi köszönet nem lesz benne – emlékeztetett. – De az is elképzelhető, hogy veszünk egy olyan autót, amit a maga korában mindenki lesajnált. Közben pedig lelkiismeretesen karbantartották, vigyáztak rá, óvták, és most kiváló autó lehet. Ez pedig azt is jelenti, hogy 15 éves korban kevésbé számít a márka, a konstrukció, sokkal inkább az, hogy milyen körülmények között tartották.
Melyik a legmegbízhatóbb autó?
A legmegbízhatóbb autók terén is határozott véleményt fogalmazott meg Zakó Péter, és ötleteket is adott az autóvásárlás előtt állóknak.
– A személygépkocsik svájci bicskája a Skoda Octavia, ami mindenre jó – mondta. – Kiváló családi autónak, üzleti autónak, de akár még "anyataxinak" is. Ezt a típust nyugodtan meg lehet vásárolni több erőforrással:
- 1.5-ös turbós benzinmotorral,
- 2013 után gyártott 1.4-es turbós benzinmotorral,
- 2 literes dízelmotorral.
Zakó Péter a második helyre sorolta az 1.4-es turbós benzinmotorral szerelt 2017-es Opel Astra "K" szériát, amiből sokat értékesítettek. Nagyon pozitív a visszajelzés ezekről az autókról, egy-két apró típushibát leszámítva nagyon stabilan működnek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára lépett fel a mi autónk, vagyis a Suzuki. Ebből az 1.4-es turbós benzines Suzuki Vitara, vagy S-Cross típusok szinte az örökkévalóságnak készültek és remek használt autók a palettán.
Vásárlás előtt állapotfelmérés?
– Attól függetlenül, hogy az előbb felsorolt autók alapvetően jó konstrukciók, mindig az adott, kiválasztott példányt kell megvizsgálni – szögezte le a szakértő. – Ha valaki nem biztos a dolgában, akkor mindenképpen vigye el egy állapotfelmérésre, hiszen könnyen lehetnek még az ilyen autókban is rejtett hibák. Sajnos bármilyen, egyébként kiváló autóval átverhetik az ügyfeleket, tehát mindig körültekintően kell eljárniuk az autóvásárlás előtt állóknak.
A legrosszabb és a legmegbízhatóbb autók egy helyenFotók: Szakony Attila
