33 perce
Por se maradt belőle? Alaposan elbántak a sportautóval, kibelezték és sorsára hagyták (galéria)
Egy kibelezett autóritkaság, egy Porsche 928-as típusú autó állt egy ismeretlen garázsban. A szó szerint és átvitt értelemben is használt autóról készült fotókat a Facebookon működő Hívatlanul – Bp Urbex csoportban találta portálunk, s megpróbált utánajárni a történetnek.
(El)használt autó: annyira nem volt rossz konstrukció ez a sportautó, hogy így elbánjanak vele
Fotó: Hívatlanul – Bp Urbex/Facebook
A fényképeket a Hívatlanul – Bp Urbex csoport engedélyével mutathatjuk meg olvasóinknak. A portál üzemeltetője a posztban is megjegyezte a retró fényképek öt évvel ezelőtt készültek, nyilván azt homály fedi, hogy a használt autónak, vagyis a kivételes Porsche 928-as sportautónak mi lett a sorsa. Bár az autógyárnak ez a típusa kevésbé ismert. Az interneten talált információ szerint a Porsche 928 1977-ben debütált Genfben. Motorikusan mindenképp olyan megoldást szerettek volna alkalmazni a Porschénál, mely népszerű lehet az amerikai vásárlók számára is, így került az autóba egy vízhűtéses, 4.5 literes, 240 lóerős V8-as. A márka új csúcsmodelljével a 911-est szerették volna leváltani, de a terv dugába dőlt, a rajongók szerint szerencsére.
Használt autó: van belőle szerencsésebb példány
Ettől függetlenül a mai napig lehet kapni néhányat a hazai használt autó piacon. A hasznaltauto.hu portálon keresgetve 8 találatot mutatott a rendszer. A felújított, jól karbantartott példányok közül a legolcsóbbat egy 1982-es gyártmányút 7,9 millió forintért kínálják, mely 143 ezer kilométert futott. A legdrágább pedig 29,9 (!) millió forintba kerül. Utóbbi, szintén 1982-es évjáratú tűzpiros csoda 53 ezer (!) kilométer futott és csak ennyit írtak: "Eladó muzeális minősítésű első generációs 928-as gyári megkímélt állapotban. Mindene működik, ahogy kijött a gyárból. Nincs GPS, kipörgés gátló, sávkövető asszisztens stb egyéb elektronikus kütyük."
Ismeretlenül az éterben
A fényképeken szereplő sportautónak azonban nem volt ilyen nagy szerencséje, lehet, hogy elnyelte egy vastelep. Persze az is éppúgy lehetséges, hogy valaki látott a "vasban" fantáziát...
Urbex: Alaposan elbántak a sportautóval, kibelezték és sorsára hagytákFotók: Hívatlanul – Bp Urbex/Facebook
Használt autót vásárolnál? Szakértő mondja el, melyik típust érdemes elfelejtened – és melyiket vedd meg bátran (galéria)
23 év után mozdították el az utcáról a ritka Skodát! Megmentettek egy újabb matuzsálemet a vasteleptől (galéria)
Nyelvharapós zalai utca, észnél kell lennünk, hogy egyáltalán az úttesten maradjunk (galéria, videó)