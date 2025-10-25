Harmincöt éves a TIT Öveges József Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (galéria)

Felházi Györggyel, az egyesület elnökével Sinkovics Eta újságíró készített interjút a Zalai Hírlap 1997. január 23-ai lapszámában, ebből idézünk. „— Mely városokban vannak tanfolyamaik? — Megyei egyesületként, hat zalai városban vannak főfoglalkozású és tiszteletdíjas munkatársaink. A képzések azonban elsősorban Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen valósulnak meg. De például most Zalaszentgróton indult a munkaügyi központ segítségével külkereskedelmi tanfolyam. — Ejtsünk szót arról a tíz százalékról, ami a hagyományos értelemben vett tudományos ismeretterjesztő munkát jelenti. — Azt hiszem, szerény voltam, hiszen valójában több mint tíz százalékról beszélhetünk. Az elmúlt évben ötszáz alkalommal tartottunk előadást. S nagyon fontosnak érzem, hogy olyan rendezvényeket tudtunk meg őrizni, mint a népművészeti nyári egyetem, a vadászati téli egyetem, vagy például a kanizsai csillagászati szabadegyetem, a keszthelyi honismereti sorozat, de ide illeszthető a Zalaegerszegen életre hívott értelmiségi találkozó is, s ha mindehhez hozzáteszem, hogy az egyesületünk 360 aktív tagot számlál, akkor azt kell mondanom, hogy ennek a munkának van értelme. — Mennyire tudják a fiatalokat bevonni? — Nemcsak a megyében, de országosan is jellemző a tagság öregedése. Nálunk 25 százalék a hatvan év felettiek aránya. Nagyszerű emberek, akik pusztán elhivatottságból is eleget tesznek a felkérésnek. Azt tapasztaljuk, hogy az egyetemek, főiskolák értelmiségnevelő funkciója már rég nem létezik. Gyakran találkozunk fiatal orvossal, mérnökkel, akiknek egzisztenciális, álláskereső gondjaik vannak, ez a fajta értelmiségi munka távoli számukra. Van egy általános iskolai tanárunk, aki meggyőződéssel vallja, hogy az ismeret-közvetítésre való nevelést középiskolában kell elkezdeni. Örömmel fogadjuk, hogy az egerszegi Ady-iskolában felkészítik a tanulókat erre a feladatra. Persze, lehet, a diákok egyetemre kerülve elfelejtik ezt a motivációt... Én azt hiszem, fontos kérdés az, hogy valaki felnőttként, társadalmilag késztetve ily’ módon is hasznossá akarja-e tenni magát vagy sem. Nem biztos, hogy a pénz világában ez úgy jelenik meg, ahogy kellene.”