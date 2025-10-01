Kiképzés 36 perce

Fegyverropogás, harci járművek felvonulása a zalai város közelében

A Magyar Honvédség kijelölt állománya az ADAPTIVE HUSSARS 2025 (ADHU25) hazai rendezésű nagy láthatóságú, nemzetközi gyakorlat keretében október 3-án pénteken 8 és 18 óra között éleslövészetet terveznek végrehajtani a Nagykanizsa Gyakorló- és Lőtéren. A további kiképzési napok a cikkben olvashatók.

Idén májusban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár 2. Lövészzászlóalja, légirohamot hajtott végre a nagykanizsai lőtéren Fotó: archív/Szakony Attila

A környéken a gyakorlat időszakában, vagyis egészen október 10-ig péntekig megnövekedett katonai járműforgalomra és fokozott zajhatásra lehet számítani. A kiképzési napok: október 2. (csütörtök) 8:00–18:00

október 3. (péntek) 7:00–22:00

október 5. (vasárnap) 12:00–24:00

október 6. (hétfő) 00:00–12:00

október. 7–8. (kedd–szerda) 7:00–22:00

október 9. (csütörtök) 8:00–14:00

