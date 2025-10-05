Örülhetnek a horgászok – több ezer mázsa ponty érkezik a Balatonba

Szeptember 29-én a fonyódi és mórichelyi tavak lehalászásával megkezdődött a haltelepítés szezonja. A BHNP Zrt. a tervek szerint decemberig – egészen addig, míg az idei telepítési kötelezettséget teljesíti – minden hétköznap más - más helyszínen engedi a vízbe a halakat, most zömében háromnyaras pontyokat. A legtöbb helyszínre nem is egy alkalommal érkeznek a halak, melyek csúszdán át csobbannak a tóba.

Az őszi haltelepítés során pontyok kerülnek a Balatonba, a zalai részen is Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horgászok örömére: javulnak a fogási esélyek a Balatonnál

"A valódi őszies időjárás beköszöntének örülnek a balatoni horgászok, hiszen a lehűlés meghozta a halak kapókedvét, amelynek az árvaszúnyog rajzások lecsengése is nagymértékben kedvez! A haltelepítések tovább fokozzák a fogási esélyeket, de nem csak a frissen telepített halak miatt, hanem mert az „új jövevények” megmozgatják a már itt élő állományt is" -közölte a BHNP Zrt.

Halak csúsznak tóba

Őszi balatoni haltelepítés - a horgászat kedvelői ennyi halnak örülhetnek



Az idei pontytelepítési kötelezettség 300.000 kilogramm

Az új telepítési időszak szeptember végi kezdetéig ebből 49.931 kilogramm már a vízbe került

A fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal teljesítik

A pontyon kívül idén is terv legalább 6.000 kilogramm egy-kétnyaras süllő, valamint compó és balin telepítés





Naprakész információk a honlapon, sőt a helyszíneken meg is lehet nézni a telepítést

A halgazdálkodási cég honlapján, a haltelepítési beszámoló és előrejelzés oldalon naprakész, folyamatosan frissülő információkkal és időpontokkal számol be arról, hol és mikor lesz haltelepítés és hogy ennek megtörténtekor mennyi hal került a tóba. A haltelepítések egyébként mindenki számára nyilvános események, a horgászok számára pedig különösen kedvelt események.

"A vízállás miatt elsősorban a kikötők belső oldalaira tudunk majd telepíteni, de ez a körülmény is kedvező a horgászoknak, hiszen az így telepített halak tovább a közelben maradnak" - emelte ki a halgazdálkodási cég.

