Haltelepítés

53 perce

Örülhetnek a horgászok – több ezer mázsa ponty érkezik a Balatonba

Alig néhány napja indult az őszi haltelepítés és máris háromnyaras pontyok kerültek a zalai Balaton-partra, Keszthelyre is, ráadásul több alkalommal is. A tó más részeire is folyamatosan érkeznek a halak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvoltából. A haltelepítés olyan esemény minden helyszínen, amelyet a horgászok személyesen is figyelemmel kísérhetnek.

Keszey Ágnes
Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szeptember 29-én a fonyódi és mórichelyi tavak lehalászásával megkezdődött a haltelepítés szezonja.  A BHNP Zrt.  a tervek szerint decemberig egészen addig, míg az idei telepítési kötelezettséget teljesíti minden hétköznap más - más helyszínen engedi a vízbe a halakat, most zömében háromnyaras pontyokat.  A legtöbb helyszínre nem is egy alkalommal érkeznek a halak, melyek csúszdán át csobbannak a tóba. 

haltelepítés
Az őszi haltelepítés során pontyok kerülnek a Balatonba, a zalai részen is Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horgászok örömére: javulnak a fogási esélyek a Balatonnál

"A valódi őszies időjárás beköszöntének örülnek a balatoni horgászok, hiszen a lehűlés meghozta a halak kapókedvét, amelynek az árvaszúnyog rajzások lecsengése is nagymértékben kedvez! A haltelepítések tovább fokozzák a fogási esélyeket, de nem csak a frissen telepített halak miatt, hanem mert az „új jövevények” megmozgatják a már itt élő állományt is" -közölte a BHNP Zrt.  

Halak csúsznak  tóba

Őszi balatoni haltelepítés - a horgászat kedvelői ennyi halnak örülhetnek 
 

  • Az idei pontytelepítési kötelezettség 300.000 kilogramm 
  • Az új telepítési időszak szeptember végi kezdetéig ebből 49.931 kilogramm már a vízbe került
  • A fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal teljesítik 
  • A pontyon kívül idén is terv legalább 6.000 kilogramm egy-kétnyaras süllő, valamint  compó és balin telepítés

 


 

Naprakész információk a honlapon, sőt a helyszíneken meg is lehet nézni a telepítést 

A halgazdálkodási cég honlapján, a haltelepítési beszámoló és előrejelzés oldalon naprakész, folyamatosan frissülő információkkal és időpontokkal számol be arról, hol és mikor lesz haltelepítés és hogy ennek megtörténtekor mennyi hal került a tóba.  A haltelepítések egyébként mindenki számára nyilvános események, a horgászok számára pedig különösen kedvelt események. 
"A vízállás miatt elsősorban a kikötők belső oldalaira tudunk majd telepíteni, de ez a körülmény is kedvező a horgászoknak, hiszen az így telepített halak tovább a közelben maradnak" - emelte ki a halgazdálkodási cég. 
 

 

