Tavalyi árakon viheted itt a koszorút, s mécsesekből ugyancsak bő a kínálat halottak napjára (galéria)

Ha nem nézünk a naptárra, akkor is tudjuk, hogy közeleg a Mindenszentek. A zalaegerszegi vásárcsarnokban és piacon már halottak napjára készülődnek az árusok, ahogy mindenütt a városban és a világon. A koszorú és a mécses kínálata bőséges. Kérdés, hogy mennyibe kerül szeretetteink emlékezete.

Mozsár Eszter
Köröcz Károly elmondta, inkább a világos változat hódit.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A keddi nap jócskán forgalmas volt a zalaegerszegi piacon. A placcok többségén most a krizantémok és gyertyák hódítanak, halottak napjára készül mindenki. Az árak enyhén emelkedtek, ám van, ahol nem változott a koszorú ára. Tavalyi árakon kínálja például a selyemvirágos változatot Papp-Forintos Elvira vállalkozó, akit egész évben megtalálnak a vásárcsarnokban. Abszolút élethű darabokat készít, 4-9 ezer forint között válogathatunk nála. Az élő virágos halottak napi koszorú drágább, azt nem is kínálja, mondta.

halottak napjára koszorú piaci körkép Zalaegerszeg
Halottak napjára a mécsesekből is nagy a választék a koszorúk mellett a zalaegerszegi piacon.
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

Felkészült mindenki a halottak napjára 

A piaci körkép során Köröcz Károly vállalkozót is megkérdeztük, aki több mint négy évtizede kínálja egész évben a virágokat feleségével együtt. A koszorú ára nála is kedvező, csak a nagysága befolyásolja azt.

- Év közben is keresik a temetések miatt a koszorúkat, ám ilyenkor inkább erre koncentrálunk több héten át. Virágokból is csak a temetői vágott virágokat hozzuk. Selyemvirág van a koszorún, ez bejött a vásárlóknak. Az élő fenyőalapot, zöld gallyat ismerős beszállítótól vásároljuk – felelte a vállalkozó, akinél 4-8 ezer forint között van a kínálat. - Az ár mindig a mérettől és a virágdísztől függ. Azt vettük észre, zömében a fehér és krémsárga, azaz a világos krizantémmal díszített koszorúkat szeretik leginkább a vásárlók, nálunk a körfüzérek 80-90 százaléka világos.

A piacon jelenleg a vágott virágokból ugyancsak többfélét láttunk: a szegfű, 2-300, a krizantém 700, a gerbera 350, a rózsa 800, míg a fehér liliom szálanként 1200 forintba kerül.

A sírokra, urnahelyekre ebből is visznek

A mécsesek közül ugyancsak többfélét választhatunk a zalaegerszegi piacon és vásárcsarnokban. Egy fiatal kereskedő elmondta, először a mécses beleket viszik a vásárlók pótlásra, hiszen többen elrakják a műanyag gyertyákat a következő évre. Azok pár száz forintért már kaphatók. A nagyobb fajták 2-3 ezer forintba kerülnek, azokból kevesebbet visznek, s inkább közeli rokonok sírjára. A kisebbek a távolabbi rokonok, ismerősök sírjára kerül.

Koszorúk és mécsesek a piacon

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

