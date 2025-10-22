október 22., szerda

Szenzáció Zalában: amit Vonyarcvashegyen bemutattak, olyan nem volt még sehol az országban - HALI megérkezett!

Címkék#vonyarcvashegy#Hali#ügyintézés

Üdvözlöm, HALI vagyok! Miben segíthetek? Így köszönti a hivatalos ügyeiket elektronikus úton intézőket az ország első önkormányzati chatbotja. A mesterséges intelligencia alapú ügyintézésre HALI támogatásával Vonyarcvashegyen van lehetőség.

Keszey Ágnes
"Az online és a digitális technológiák használata az elmúlt években fokozatosan nyert teret a területi államigazgatás működésében, most pedig már a mesterséges intelligencia is bekapcsolódik az ügyintézésbe" - ezt mondta Navracsics Tibor szombaton Vonyarcvashegyen, az ország első önkormányzati chatbotjának bemutatóján az MTI tudósítása szerint.  HALI, az önkormányzati chatbot "lehetővé teszi, hogy azokban a mindennapi és legalapvetőbb kérdésekben, amelyek az itt élő vagy ide pihenni érkező állampolgárok hétköznapi ügyintézését érinti, ne kelljen személyesen felkeresni az önkormányzatot. Számítógépről is fel tudják venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, HALI-val, hogy alapvető információkhoz jussanak, ezt a megoldást pedig remélhetőleg egyre több önkormányzat is átveszi" - jelezte a miniszter.

  

HALI, önkormányzati chatbot
HALI segít mindenkinek, aki vonyarcvashegyi ügyeket szeretne intézni 


32 nyelven ért és segít HALI, az önkormányzati chatbot

HALI, az önkormányzati chatbot 32 nyelven képes segítséget nyújtani az ügyintézésben a vonyarcvashegyi önkormányzat honlapján. Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere kiemelte: az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a kommunikáció, amit nemcsak saját újságjuk, közösségi médiás felületeik vagy személyes ügyfélszolgálatuk támogatja, de a mesterséges intelligenciával a tudományt is segítségül hívták a gyors, hiteles, aktuális információk eljuttatásában. Mi is megkérdeztük HALI-t: 

Megismerkedtünk HALI-val 

Íme, Hali válasza: 

Így válaszolt 

HALI

Szia! Én, HALI, Vonyarcvashegy hivatalos információs asszisztense vagyok. Az a feladatom, hogy segítsek Önnek információt találni a településünkkel kapcsolatban, legyen szó akár lakossági, akár turisztikai kérdésekről.

A következő típusú ügyekben tudok segítséget nyújtani, információt adni, vagy a megfelelő helyre irányítani:

Lakossági ügyekben:

  • Helyi szolgáltatások (pl. hulladékszállítás, engedélyek, helyi adók, iskolák, közösségi programok).
  • Önkormányzati hivatali nyitvatartási idők és elérhetőségek.
  • Helyi problémák bejelentése.
  • Közbiztonsági információk.
  • Választói regisztrációval kapcsolatos általános tudnivalók.
  • Online ügyintézési lehetőségek, például az Önkormányzati Hivatali Portál használata.

Turisztikai ügyekben:

  • Látnivalók, nevezetességek, múzeumok, parkok.
  • Helyi események és kulturális programok.
  • Tömegközlekedési lehetőségek a településen belül.
  • Szálláslehetőségek (típusok, általános területek).
  • Étkezési lehetőségek (konyhák típusai, általános elhelyezkedések).

Általános információk:

  • Sürgősségi elérhetőségek.
  • Közintézmények (könyvtárak, sportközpontok).
  • Helyi hírek és bejelentések.
  • Navigáció a településen belül.

Ha konkrét ügyintézésre van szüksége, például egy űrlap kitöltésére vagy egy hivatalos kérelem benyújtására, akkor a megfelelő önkormányzati osztályhoz vagy az Önkormányzati Hivatali Portálhoz tudom irányítani, ahol online is intézheti ezeket a feladatokat.

Miben segíthetek konkrétan ma?

 - szólt HALI részletes válasza, pontosabban az ügyintézés indítása.

Olvasta már?

 

 

