Szenzáció Zalában: amit Vonyarcvashegyen bemutattak, olyan nem volt még sehol az országban - HALI megérkezett!
Üdvözlöm, HALI vagyok! Miben segíthetek? Így köszönti a hivatalos ügyeiket elektronikus úton intézőket az ország első önkormányzati chatbotja. A mesterséges intelligencia alapú ügyintézésre HALI támogatásával Vonyarcvashegyen van lehetőség.
"Az online és a digitális technológiák használata az elmúlt években fokozatosan nyert teret a területi államigazgatás működésében, most pedig már a mesterséges intelligencia is bekapcsolódik az ügyintézésbe" - ezt mondta Navracsics Tibor szombaton Vonyarcvashegyen, az ország első önkormányzati chatbotjának bemutatóján az MTI tudósítása szerint. HALI, az önkormányzati chatbot "lehetővé teszi, hogy azokban a mindennapi és legalapvetőbb kérdésekben, amelyek az itt élő vagy ide pihenni érkező állampolgárok hétköznapi ügyintézését érinti, ne kelljen személyesen felkeresni az önkormányzatot. Számítógépről is fel tudják venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, HALI-val, hogy alapvető információkhoz jussanak, ezt a megoldást pedig remélhetőleg egyre több önkormányzat is átveszi" - jelezte a miniszter.
32 nyelven ért és segít HALI, az önkormányzati chatbot
HALI, az önkormányzati chatbot 32 nyelven képes segítséget nyújtani az ügyintézésben a vonyarcvashegyi önkormányzat honlapján. Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere kiemelte: az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a kommunikáció, amit nemcsak saját újságjuk, közösségi médiás felületeik vagy személyes ügyfélszolgálatuk támogatja, de a mesterséges intelligenciával a tudományt is segítségül hívták a gyors, hiteles, aktuális információk eljuttatásában. Mi is megkérdeztük HALI-t:
Íme, Hali válasza:
Így válaszolt
HALI
Szia! Én, HALI, Vonyarcvashegy hivatalos információs asszisztense vagyok. Az a feladatom, hogy segítsek Önnek információt találni a településünkkel kapcsolatban, legyen szó akár lakossági, akár turisztikai kérdésekről.
A következő típusú ügyekben tudok segítséget nyújtani, információt adni, vagy a megfelelő helyre irányítani:
Lakossági ügyekben:
- Helyi szolgáltatások (pl. hulladékszállítás, engedélyek, helyi adók, iskolák, közösségi programok).
- Önkormányzati hivatali nyitvatartási idők és elérhetőségek.
- Helyi problémák bejelentése.
- Közbiztonsági információk.
- Választói regisztrációval kapcsolatos általános tudnivalók.
- Online ügyintézési lehetőségek, például az Önkormányzati Hivatali Portál használata.
Turisztikai ügyekben:
- Látnivalók, nevezetességek, múzeumok, parkok.
- Helyi események és kulturális programok.
- Tömegközlekedési lehetőségek a településen belül.
- Szálláslehetőségek (típusok, általános területek).
- Étkezési lehetőségek (konyhák típusai, általános elhelyezkedések).
Általános információk:
- Sürgősségi elérhetőségek.
- Közintézmények (könyvtárak, sportközpontok).
- Helyi hírek és bejelentések.
- Navigáció a településen belül.
Ha konkrét ügyintézésre van szüksége, például egy űrlap kitöltésére vagy egy hivatalos kérelem benyújtására, akkor a megfelelő önkormányzati osztályhoz vagy az Önkormányzati Hivatali Portálhoz tudom irányítani, ahol online is intézheti ezeket a feladatokat.
Miben segíthetek konkrétan ma?
- szólt HALI részletes válasza, pontosabban az ügyintézés indítása.
