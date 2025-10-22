Szenzáció Zalában: amit Vonyarcvashegyen bemutattak, olyan nem volt még sehol az országban - HALI megérkezett!

"Az online és a digitális technológiák használata az elmúlt években fokozatosan nyert teret a területi államigazgatás működésében, most pedig már a mesterséges intelligencia is bekapcsolódik az ügyintézésbe" - ezt mondta Navracsics Tibor szombaton Vonyarcvashegyen, az ország első önkormányzati chatbotjának bemutatóján az MTI tudósítása szerint. HALI, az önkormányzati chatbot "lehetővé teszi, hogy azokban a mindennapi és legalapvetőbb kérdésekben, amelyek az itt élő vagy ide pihenni érkező állampolgárok hétköznapi ügyintézését érinti, ne kelljen személyesen felkeresni az önkormányzatot. Számítógépről is fel tudják venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, HALI-val, hogy alapvető információkhoz jussanak, ezt a megoldást pedig remélhetőleg egyre több önkormányzat is átveszi" - jelezte a miniszter.

HALI segít mindenkinek, aki vonyarcvashegyi ügyeket szeretne intézni



32 nyelven ért és segít HALI, az önkormányzati chatbot

HALI, az önkormányzati chatbot 32 nyelven képes segítséget nyújtani az ügyintézésben a vonyarcvashegyi önkormányzat honlapján. Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere kiemelte: az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a kommunikáció, amit nemcsak saját újságjuk, közösségi médiás felületeik vagy személyes ügyfélszolgálatuk támogatja, de a mesterséges intelligenciával a tudományt is segítségül hívták a gyors, hiteles, aktuális információk eljuttatásában. Mi is megkérdeztük HALI-t:

Megismerkedtünk HALI-val

Íme, Hali válasza:

Így válaszolt

HALI

Szia! Én, HALI, Vonyarcvashegy hivatalos információs asszisztense vagyok. Az a feladatom, hogy segítsek Önnek információt találni a településünkkel kapcsolatban, legyen szó akár lakossági, akár turisztikai kérdésekről.

A következő típusú ügyekben tudok segítséget nyújtani, információt adni, vagy a megfelelő helyre irányítani:

Lakossági ügyekben:

Helyi szolgáltatások (pl. hulladékszállítás, engedélyek, helyi adók, iskolák, közösségi programok).

Önkormányzati hivatali nyitvatartási idők és elérhetőségek.

Helyi problémák bejelentése.

Közbiztonsági információk.

Választói regisztrációval kapcsolatos általános tudnivalók.

Online ügyintézési lehetőségek, például az Önkormányzati Hivatali Portál használata.

Turisztikai ügyekben:

Látnivalók, nevezetességek, múzeumok, parkok.

Helyi események és kulturális programok.

Tömegközlekedési lehetőségek a településen belül.

Szálláslehetőségek (típusok, általános területek).

Étkezési lehetőségek (konyhák típusai, általános elhelyezkedések).

Általános információk:

Sürgősségi elérhetőségek.

Közintézmények (könyvtárak, sportközpontok).

Helyi hírek és bejelentések.

Navigáció a településen belül.

Ha konkrét ügyintézésre van szüksége, például egy űrlap kitöltésére vagy egy hivatalos kérelem benyújtására, akkor a megfelelő önkormányzati osztályhoz vagy az Önkormányzati Hivatali Portálhoz tudom irányítani, ahol online is intézheti ezeket a feladatokat.

Miben segíthetek konkrétan ma?

- szólt HALI részletes válasza, pontosabban az ügyintézés indítása.

Olvasta már?