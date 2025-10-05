Halálos gázolás: nem figyelt a kukásautó sofőrje, elütötte a gyalogost

A vád szerint a vádlott 2024. augusztus 22-én Nagykanizsán fél hét körül, nappali, jó látási és gyér forgalmi viszonyok között egy hulladékszállító tehergépkocsit vezetett. Nem észlelte az úttest jobb szélén, vele azonos irányban gyalogosan közlekedő sértettet és a jármű jobb első részével elütötte a nőt. A férfi ezután behajtott a tűzoltóság udvarára, ahol megfordult, majd újra be akart csatlakozni a forgalomba, miközben észrevette az úttesten fekvő nőt és megállt. A sértett a baleset következtében a helyszínen életét vesztette, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.