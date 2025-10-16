Haditorna 1 órája

Hadba vonultak, s elsöprő győzelmet arattak ezek a nyugdíjasok (galéria, videó)

Az Idősek hónapja keretében immáron kilencedik alkalommal rendezte meg a nyugdíjasok számára az ebergényi lőtéren a haditornát a Zalaegerszegi Honvédklub. A fiatalos vállalkozó kedvűek szerdán délután kipróbálhatták a légpuska-lövészetet, az íjászatot, a kézigránát-dobást, s idén először még a csúzlit is vehettek a kezükbe.

Idén nem csak íjászat és légpuska-lövészet volt. A csúzli is népszerű mulatság. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A jókedvű találkozón 14 csapat összesen 8 állomáshelyen próbálhatta ki ügyességét. Balaicz Zoltán polgármester üdvözölte a szépkorúak motivációját, s azt, hogy fontos számukra a rendszeres mozgás. Az Idősek hónapja programjai kiváló alkalmat teremtenek továbbá a társas, közösségi létre, ami a nyugdíjasoknak kiemelten fontos.

Idősek haditornája Zalaegerszegen Fotók: Pezzetta Umberto





