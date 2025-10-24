Gyermekotthonnak gyűjtenek a református focisták a zalai városban

A Somogyi Református Egyházmegye október 31-ig gyűjtést szervez a kárpátaljai nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. A 70 fős otthon 160 gyermekről gondoskodik. A legkisebb csak 7 hónapos. A gyermekek a háború okozta szociális válság miatt kerültek be az otthonba, van, hogy a rendőrség talál rájuk az utcán.

A szurkolók az adományaikat a helyszínen is átadhatják, a gyűjtő dobozba elhelyezhetik. Elsősorban pénzügyi segítségre van szükség, de tartós élelmiszer gyűjtésére is lehetőség van. Az összegyűjtött adományokat 2025. október 31-ig gyűjtjük, november első hetében juttatjuk el Nagydobronyba.



