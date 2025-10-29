1 órája
Egy felejthetetlen este zenével, tánccal, nótaszóval a zalai településen
Többéves hagyománynak tettek eleget az elmúlt hétvégén a göcseji településen. Szombaton Gutorfölde önkormányzata idősek napi ünnepséget tartott.
Gutorfölde önkormányzata az időseket köszöntötte, az ünnepségről nem hiányzott a zene, a tánc, a jókedv sem
Forrás: ZH
Gutorfölde közössége minden évben nagy szeretettel és összefogással készül az idősek napjára. Az időseket először Farkasné Kis Klaudia, a község polgármestere, majd Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte.
Gutorfölde az időseit ünnepelte
Elhangzott, szépkorúnak lenni azt jelenti , hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel , sokszor humorral, büszkén éli az életét. Amikor már nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi értékei számítanak. Az egészség, a család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.
Ezután a művelődési házban műsor kezdődött. A iskolás gyerekek körjátékkal, verssel, mesékkel színesítették a programot. A söjtöri színjátszó kör ismert slágereket adott elő, a gutorföldei férfi dalkör pedig dalcsokorral készült, Szathmáry László verset szavalt, és a helyi női táncosok is felléptek. Gutorfölde idősek napi ünnepsége a vacsora után zenével, nótázással folytatódott, sok nevetéssel, zenével és szívből jövő beszélgetésekkel telt az este.