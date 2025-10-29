október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszöntés

1 órája

Egy felejthetetlen este zenével, tánccal, nótaszóval a zalai településen

Címkék#szépkorúak#Gutorfölde#ünnepség#Cseresnyés Péter

Többéves hagyománynak tettek eleget az elmúlt hétvégén a göcseji településen. Szombaton Gutorfölde önkormányzata idősek napi ünnepséget tartott.

Korosa Titanilla
Egy felejthetetlen este zenével, tánccal, nótaszóval a zalai településen

Gutorfölde önkormányzata az időseket köszöntötte, az ünnepségről nem hiányzott a zene, a tánc, a jókedv sem

Forrás: ZH

Gutorfölde közössége minden évben nagy szeretettel és összefogással  készül az idősek napjára. Az időseket először Farkasné Kis Klaudia, a község polgármestere, majd Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte.

Gutorfölde - Cseresnyés Péter és Farkané Kis Klaudia
Cseresnyés Péter és Gutorfölde polgármestere, Farkasné Kis Klaudia az ünnepség előtt 
Forrás:  ZH

Gutorfölde az időseit ünnepelte

Elhangzott, szépkorúnak lenni azt jelenti , hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel , sokszor humorral, büszkén éli az életét. Amikor már nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi értékei számítanak. Az egészség, a család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.  

Ezután a művelődési házban műsor kezdődött. A iskolás gyerekek körjátékkal, verssel, mesékkel színesítették a programot. A söjtöri színjátszó kör ismert slágereket adott elő, a gutorföldei férfi dalkör pedig dalcsokorral készült, Szathmáry László verset szavalt, és a helyi női táncosok is felléptek. Gutorfölde idősek napi ünnepsége a vacsora után zenével, nótázással folytatódott, sok nevetéssel, zenével és szívből jövő beszélgetésekkel telt az este. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu