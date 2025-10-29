Egy felejthetetlen este zenével, tánccal, nótaszóval a zalai településen

Gutorfölde közössége minden évben nagy szeretettel és összefogással készül az idősek napjára. Az időseket először Farkasné Kis Klaudia, a község polgármestere, majd Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte.

Cseresnyés Péter és Gutorfölde polgármestere, Farkasné Kis Klaudia az ünnepség előtt

Forrás: ZH

Gutorfölde az időseit ünnepelte

Elhangzott, szépkorúnak lenni azt jelenti , hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel , sokszor humorral, büszkén éli az életét. Amikor már nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi értékei számítanak. Az egészség, a család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.

Ezután a művelődési házban műsor kezdődött. A iskolás gyerekek körjátékkal, verssel, mesékkel színesítették a programot. A söjtöri színjátszó kör ismert slágereket adott elő, a gutorföldei férfi dalkör pedig dalcsokorral készült, Szathmáry László verset szavalt, és a helyi női táncosok is felléptek. Gutorfölde idősek napi ünnepsége a vacsora után zenével, nótázással folytatódott, sok nevetéssel, zenével és szívből jövő beszélgetésekkel telt az este.